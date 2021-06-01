"Не все путёвки в Крым и Сочи продали": россияне о продлении запрета на полеты в Турцию

В начале апреля текущего года российские власти в буквальном смысле подложили сотням тысяч граждан «свинью» в виде прекращения авиасообщения с Турцией – страной, курорты которой традиционно пользуются у россиян наибольшей популярностью. Нужно ли говорить, что общее восприятие этого решения усугубилось еще и тем фактом, что принято оно было аккурат перед затяжными майскими выходными, а значит, тысячи и тысячи российских туристов к тому моменту уже успели не просто забронировать, но еще и оплатить непродолжительный отдых на турецких берегах. И у многих из этих людей в конечном счете не было даже шанса вернуть потраченные деньги.

Примечательно, что принятое решение в Кремле мотивировали неблагоприятной эпидемической обстановкой на популярном среди россиян туристическом направлении. Хотя эта аргументация сразу же вызвала у экспертов вопросы: каким образом Турция может быть опасна для вакцинированных россиян, несмотря на довольно высокие показатели по заболеваемости, интересовались они. В общем и целом, политологи отмечали, что решение в большей степени имеет политические мотивы.

Как бы там ни было, но это решение вошло в число тех, которые россиянам пришлось просто стерпеть, с тех пор появлялись лишь обнадеживающие высказывания политологов о том, что турецкое направление вероятнее всего будет открыто уже с 1 июня. Однако и в этом смысле радовать россиян властям нечем. Более того, недавно стало известно о том, что Москва продлила действие ограничений на авиасообщение с Турцией.

Как пишет агентство РБК, ограничения сохранятся и после 1 июня. Причем, отмечается, что соответствующее решение было принято непосредственно российской стороной. Разумеется, россияне в социальных сетях довольно бурно отреагировали на эти новости.

«Печальная история. Турция была отличной, качественной и дешевой альтернативой нашим «курортам», что немаловажно для не богатого российского населения»; «Прогресс однозначно. Раньше был только запрет на помидоры, а теперь на рейсы»; «Так уже было в 2016 году, тогда помидоры были виноваты»; «Прямо как в сказке про золотую антилопу»; «Теперь придётся отдыхать на родине, ничего, мы потерпим, мы люди маленькие, барин всегда прав, зато у нас стабильность и духовные скрепы»;

«Прискорбно все это!»; «Кто-то сомневался?»; «Не все путёвки в Крым и Сочи продали» – пишут возмущенные граждане.