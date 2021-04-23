"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом

Спустя почти шесть лет возобновляется чартерное туристическое сообщение между Россией и Египтом. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин.

– Достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха, – заявил представитель египетского лидера Бассам Рад.

О том, что это возможно, СМИ писали с февраля, но официальных подтверждений не было. Полеты в Египет приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, тогда погибли 224 человека. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, но для чартеров туристические направления до сих пор оставались закрытыми. Точную дату открытия границы с Египтом для россиян Оперштаб по борьбе с коронавирусом обещает назвать во второй половине мая 2021 года.

В сети с иронией отреагировали на данную новость, так как она была ожидаема после закрытия авиасообщения с Турцией, а призыв отдыхать в России, озвученный, в частности, председателем СовФеда Валентиной Матвиенко, был воспринят людьми в штыки.

«В Турцию не ходи, в Египет ходи. Там пандемии нет», – иронизирует читатель.

«Если бы пандемия действительно была, то прикрыли бы и другие страны, в том числе и Египет. А так у нас народ предпочтет любой другой вариант, чем Крым или Сочи. Тот же Египет», – находит объяснение житель столицы.

«В Крыму вообще опасно, ФСБ каждый день ловит шпионов и террористов», – и вновь звучит ирония.

«Эх… Конечно, само по себе возобновление полётов, может, и нормально, но нечего там делать. И с точки зрения эпидситуации, и безопасность под вопросом…», – сетует читатель.

«Хорошая новость. Но главное, чтобы о безопасности российских туристов там позаботились, чтобы не было никаких провокаций на фоне обострения отношений России и США», – есть и те, кто рад новости.

«Пирамидам хана! Русские идут!» – взвешивает все риски открытия границ для египетской стороны уже пакующий чемодан россиянин.

«Вообще-то, как известно, политика – грязное дело. Так и в этом случае: скрытые политические интересы во взаимоотношениях России и Египта возобладали над здравым смыслом в вопросах народосбережения в России. Печально это. Но так в политике было всегда. И будет дальше», – приводит аргументированную версию читатель.