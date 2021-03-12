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Чем сейчас занимается Станислав Черчесов? Ловит рыбу и решает вопросы

Бывший тренер сборной России последние дни провел в Австрии, но сейчас приехал в Москву

Фото: Russian Look

Кое-какие дела у него есть и в родной Осетии.

Судя по короткому интервью “Спорт-Экспрессу”, от работы со сборной России Станислав Черчесов отдыхал в своем австрийском доме. В одном из горных поселков возле Инсбрука у тренера есть недвижимость - ему принадлежит часть трехэтажного пентхауса. 

Сейчас Черчесов прервал альпийский отдых и прилетел в Москву на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

- Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей, - говорил Черчесов, добавляя, что его хотел видеть президент польского клуба. 

В Москве тренер смог увидеться с действующим тренером “Легии” - Чеславом Михневичем, о чем тот рассказал сам, добавив, что у Станислава Саламовича в столице “очень напряженный календарь”. Не иначе, скоро в одном из российских клубов появится новый опытный тренер.

После избавления от сборной России активизировался осетинский бизнес главного тренера. Компания “Арлан Фиш”, которой он владеет вместе со своим юристом Аланом Агузаровым (и о которой раньше всех рассказал “Собеседник”), в сентябре изменила направление в бизнесе.

Теперь одно из крупнейших рыбных хозяйств Осетии не оказывает услуги по организации любительской и спортивной рыбалки - все идет в добычу. Кроме рек, “Арлан Фиш” взял в оборот и другие водоемы. Новым видом деятельности, который появился в картотеке компании, стало прудовое рыболовство.  

Этим летом компания Черчесова пыталась добиться льготной продажи участка в 60 тыс. квадратных метров у реки Курентидон, где уже построены бассейны для форели, однако суд решил отказать.

Фото: Youtube
На предприятии "Арлан Фиш"

Вряд ли бывший тренер сильно погружен в развитие рыбного бизнеса - он самый крупный, но не единственный владелец. Свободного времени у Черчесова стало больше, специалист проводит его, в том числе, и в поездках на выставочные футбольные фестивали. В конце августа он возглавил сборную мира на ветеранском турнире "Star Revival". Оппонентом Черчесова был немец Йоахим Лёв.

"Спартак" и "Легия" сыграют в первом туре группового этапа Лиги Европы сегодня - 15 сентября.

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