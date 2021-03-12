Чем сейчас занимается Станислав Черчесов? Ловит рыбу и решает вопросы

Кое-какие дела у него есть и в родной Осетии.

Судя по короткому интервью “Спорт-Экспрессу”, от работы со сборной России Станислав Черчесов отдыхал в своем австрийском доме. В одном из горных поселков возле Инсбрука у тренера есть недвижимость - ему принадлежит часть трехэтажного пентхауса.

Сейчас Черчесов прервал альпийский отдых и прилетел в Москву на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

- Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей, - говорил Черчесов, добавляя, что его хотел видеть президент польского клуба.

В Москве тренер смог увидеться с действующим тренером “Легии” - Чеславом Михневичем, о чем тот рассказал сам, добавив, что у Станислава Саламовича в столице “очень напряженный календарь”. Не иначе, скоро в одном из российских клубов появится новый опытный тренер.

После избавления от сборной России активизировался осетинский бизнес главного тренера. Компания “Арлан Фиш”, которой он владеет вместе со своим юристом Аланом Агузаровым (и о которой раньше всех рассказал “Собеседник”), в сентябре изменила направление в бизнесе.