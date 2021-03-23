Газзаев о работе Черчесова в Госдуме: Это решение он может принять сам
Бывший тренер сборной России ответил «Собеседнику» на вопрос об альтернативном развитии карьеры Станислава Черчесова.
После провального Чемпионата Европы наставник национальной команды может уйти в отставку. Итоги выступления сборной России будут рассмотрены на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза. На него приглашен Станислав Черчесов.
Sobesednik.ru поинтересовался у знаменитого футбольного тренера, депутата Госдумы Валерия Газзаева, не будет ли он советовать Черчесову перейти на работу в парламент после завершения футбольной карьеры.
– Я думаю, Станислав Саламович не нуждается в моих советах – ответил Валерий Георгиевич. – Он достаточно взрослый человек. Он и сам может принять решение, куда ему идти – в Думу или остаться на прежнем месте. Поэтому, этот вопрос надо адресовать ему.
Напомним, сборная России потерпела на Евро два разгромных поражения и заняла последнее место в своей группе.