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Газзаев о работе Черчесова в Госдуме: Это решение он может принять сам

Бывший тренер сборной России ответил «Собеседнику» на вопрос об альтернативном развитии карьеры Станислава Черчесова.

Фото: Максим Константинов/Global Look Press

Станислав Черчесов

После провального Чемпионата Европы наставник национальной команды может уйти в отставку. Итоги выступления сборной России будут рассмотрены на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза. На него приглашен Станислав Черчесов.

Sobesednik.ru поинтересовался у знаменитого футбольного тренера, депутата Госдумы Валерия Газзаева, не будет ли он советовать Черчесову перейти на работу в парламент после завершения футбольной карьеры.

– Я думаю, Станислав Саламович не нуждается в моих советах – ответил Валерий Георгиевич. – Он достаточно взрослый человек. Он и сам может принять решение, куда ему идти – в Думу или остаться на прежнем месте. Поэтому, этот вопрос надо адресовать ему.
Фото: Global Look Press

Напомним, сборная России потерпела на Евро два разгромных поражения и заняла последнее место в своей группе.

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