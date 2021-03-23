Черчесов – среди лучших. Но только по зарплате

Сколько зарабатывают тренеры на Евро

Доходы от футбола

О том, что главный тренер сборной Станислав Черчесов получает 2,5 миллиона евро в год, сообщили сразу несколько спортивных СМИ два года назад. Официально в РФС и сборной России зарплату тренера не называли, но и не опровергали сумму, которая давно просочилась в прессу.

По информации футбольного инсайдера, комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, со всеми бонусами Черчесов может получать в год 3 миллиона евро.

В рейтинге зарплат среди тренеров Евро-2020 Станислав Черчесов находится на пятом месте. Его опережают только Йоахим Лёв (Германия), Дидье Дешам (Франция), Франк де Бур (Нидерланды) и Гарет Саутгейт (Англия). В биографии первых двух есть победы на чемпионатах мира. Де Бур – четырехкратный чемпион Нидерландов во главе «Аякса», а Саутгейт побеждал на турнире молодежных сборных.

У Станислава Черчесова в 17-летней тренерской карьере была только одна победа – в 2016 году варшавская «Легия» выиграла чемпионат Польши под его руководством.

Лучшим эпизодом Черчесова в сборной России остается игра в 1/4 финала ЧМ-2018. При этом команда провалила домашний Кубок конфедераций, не выйдя из группы в 2017 году, и крайне неуверенно начала Евро, забив 1 гол в двух матчах.

По словам президента РФС Александра Дюкова, премиальные сборной от РФС полагаются только в том случае, если команда выйдет из группы. Их часть достанется тренерскому штабу.

Кроме этого, команде полагаются премиальные от УЕФА. Только за участие каждая сборная получит по 9,25 миллиона евро.

Победа на групповом этапе приносит еще 1,5 миллиона евро. После выхода из группы на счет команды падают дополнительные 2 миллиона евро.

Другая работа

Доходы Станислава Черчесова не ограничиваются футболом. С этого года он является основным владельцем крупной осетинской рыболовной компании «Арлан Фиш». Одним из партнеров Черчесова-бизнесмена является юрист и агент Алан Агузаров. За 2020 год компании удалось выручить более 125 миллионов рублей.

Недвижимость в Австрии, внедорожники, премиальные часы

У Станислава Черчесова есть недвижимость в Австрии. Дом находится недалеко от местечка Нойштифт, где проходят выездные тренировки сборной России. Для того чтобы приобрести жилье в Западной Европе, тренеру пришлось получать в Австрии вид на жительство. По словам Черчесова, Альпы напоминают ему родной Алагир (Северная Осетия).

Из машин тренер тоже предпочитает те, что подходят для горной местности.

Ранее главный тренер сборной России был замечен в компании внедорожников Mercedes-Benz GL-Class ценой от 5 миллионов рублей и Cadillac Escalade за 6 миллионов рублей.

Во время встречи сборных России и Финляндии, которая состоялась 16 июня в Санкт-Петербурге, Черчесов так активно жестикулировал, что журналисты разглядели на его запястье премиальные часы швейцарского бренда Hublot. На официальном сайте компании стоимость похожей модели составляет 37,9 тысячи швейцарских франков (то есть 3,1 миллиона рублей).