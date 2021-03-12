Тренер Станислав Черчесов стал владельцем рыбного бизнеса

Партнером тренера сборной России выступает футбольный агент Алан Агузаров. Ранее их подозревали в сговоре при продаже игроков.

Как выяснил Sobesednik.ru, в состав учредителей осетинского рыболовного предприятия «Арлан Фиш» Станислав Черчесов вошел 27 января, получив самую большую долю в компании (51,22%). До этого самым крупным акционером был Алан Агузаров. Теперь его доля снизилась до 28,1%.

Основной вид деятельности компании – Рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства). Кроме этого, «Арлан Фиш» занимается переработкой и консервированием рыбы, а также поставками в рестораны и кафетерии.

фото: rusprofile.ru

Прибыль за 2019 год — 67 миллионов рублей. Если в 2021 заработки компании не снизятся, Черчесов сможет получить более 33 миллионов.

Оба именитых бизнесмена сотрудничают не только в бизнесе, но и в футболе. Агузаров является юристом Черчесова. Кроме этого, в 2019 году комментатор Василий Уткин рассказал о возможной коррупционной связи между двумя этими персонажами.

По словам Уткина, Станислав Черчесов, используя влияние тренера сборной, завышал стоимость игроков, продажей которых из клуба в клуб занимается Алан Агузаров.

– Во-первых, я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить?.. Пусть дальше пишут, – ответил тренер на обвинения во время одной из пресс-конференций.

– То, что кто-то из ребят подписывает договор с Агузаровым, никак не влияет на их возможные перспективы в отношении сборной, – говорил сам Агузаров в интервью «Матч ТВ».

Обоих владельцев рыбного бизнеса связывают также и неформальные отношения. Станислав Черчесов познакомился с отцом Агузарова — Муратом, ещё в школе, а в 2016 поддержал его во время выдвижения в Госдуму.

Двое других владельцев рыбной компании — Муради Мзоков (10,64%) и Мариам Качарян (10,04%).