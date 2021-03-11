Фанаты негодуют из-за новости о том, что Дзюбу вызовут на матчи сборной в марте

Как сообщил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, Артем Дзюба вернется в национальную команду и останется капитаном.

Многие болельщики оценили решение Черчесова резко негативно, отмечает «Чемпионат». Издание приводит комментарии читателей:

«Капитан? Абсурд полнейший… Издевательство над болельщиками России»; «После Артёмки капитанскую повязку надевать будут насильно или под наркозом»; «Хорошо хоть Кокорина не вызывают»; «Не могу подобрать цензурных слов»; «Мы ждём перемен!»

Напомним, футболист был временно отстранен от сборной после того, как в ноябре в Сеть попало интимное видео с его участием, что спровоцировало скандал.

В марте российским игрокам предстоит три матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Мальты, Словении и Словакии. Состав сборной РФ будет объявлен 15 марта.