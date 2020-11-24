Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?

После проигрыша сербам (0:5) громче заговорили об отставке Станислава Черчесова. Даже когда все летит в пропасть, он не признает своих ошибок, обвиняя внешние силы.

Прекрасный чемпионат мира – 2018 закончился два года назад. Сколько должно пройти времени, чтобы уважение за прошлый успех перестало быть иммунитетом? Кажется, Станислав Черчесов считает, что сколько угодно. Работая тренером, он не признавал ошибок и раньше. Ни когда выбрасывал из «Спартака» легендарного Титова, ни когда выкидывал из сборной готового стать легендарным Денисова. Черчесов продолжает упорствовать в вопросе Кокорина, Мамаева, а теперь еще и Дзюбы, которого поддержали, кажется, все российские футболисты. Уходя с пресс-конференции после матча против сербов, Черчесов обронит за кадром: «5:0? И что? 5:0 нам даст больше». Оказывается, это был повод порадоваться. В кадре он скажет, имея в виду коронавирус:

– Почему меня надо отправить в отставку? Я что, виноват, что у нас минус 14 игроков?

Мимо

Последние матчи сборной России

РОССИЯ – ШВЕЦИЯ – 1:2

РОССИЯ – ТУРЦИЯ – 1:1

РОССИЯ – ВЕНГРИЯ – 0:0

МОЛДАВИЯ – РОССИЯ – 0:0

ТУРЦИЯ – РОССИЯ – 3:2

СЕРБИЯ – РОССИЯ – 5:0

А ведь у Сербии прямо в день матча против России ковид тоже отобрал шестерых. И вообще. Сборная не может выиграть 6 матчей подряд. В том числе и у таких «грозных» соперников, как Молдавия и Венгрия. Друг Станислава Черчесова, советский футболист Евгений Ловчев уверен, что тренера менять не надо. Но вовсе не из-за того, что сборную ждет с ним светлое будущее на чемпионате Европы – 2021.

– Мы просто потеряем полгода, это будет самоубийством. Новый тренер снова начнет собирать тех игроков, которые ему нужны, и через полгода придет точно к такому же состоянию, – прокомментировал Ловчев.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2020 под заголовком «Черчесову грозит "красная карточка"».