Медведев побеждает звезд и самого себя. Долгие годы главным противником теннисиста был неуправляемый гнев
Sobesednik.ru – о непростом характере того, кто готовится занять первую строчку мирового рейтинга АТР
Этот текст мы опубликовали ещё в феврале, но сегодня он актуален как никогда.
25-летний Даниил Медведев поставил себя в один ряд с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным, выиграв турнир Большого Шлема. В финале US Open он не просто обыграл Новака Джоковича, но и сделал это в трех сетах подряд, не оставив шансов знаменитому сербу (6:4, 6:4, 6:4).
В последние годы Даниил проходил Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Доминика Тима, но главными соперниками на корте долгое время были его собственные гнев и несдержанность.
Предрасположенный к бунту
Самым ярким во всех отношениях для Медведева стал турнир US Open 2019, в финале которого он едва не обыграл Рафаэля Надаля. Но это было в конце, а в середине Медведев бросал ракетку в сторону судей, срывался на парня, подающего мячи, а в матче против Фелисиано Лопеса показывал трибунам средний палец. Хотел, чтобы это было не очень заметно – просто почесал «факом» висок. Находчивый режиссер трансляции вывел этот жест на большой экран, что вызвало абсолютную ярость у публики. Каждую ошибку российского теннисиста встречали радостными аплодисментами. Кажется, ему это только помогало!
Такое поведение игрока тогда удивило многих, но только не гуру российского тенниса – Шамиля Тарпищева.
«Он и в детстве был таким», – вздохнув, сказал тогда Шамиль Анвярович о Медведеве.
Первый раз я услышал про Даниила три-четыре года назад как раз в кабинете Тарпищева. Тогда, по ходу большого интервью, он принялся перечислять перспективных молодых парней. Длилось это недолго – хватило трех пальцев одной руки. В середине 2010-х годов выделялись только Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев.
– Ребят всегда меньше, чем девушек, это нормально, – объяснил Шамиль Анвярович. – Им сложнее прорываться. У девочек ротация большая из-за декретов. А парень, если начал, играет без перерыва до 32 лет.
Конкуренция никого не делает спокойнее. Особенно тех, кто предрасположен к бунту.
Бросил деньги в судью
Медведев постепенно начал выделяться из троицы перспективных россиян. О нем все чаще писали в новостях, но вовсе не из-за побед. В 2016 году на турнире в США его неожиданно дисквалифицировали аж из-за обвинения в расизме. Во время матча судья зафиксировал попадание мяча в линию, после чего темнокожий соперник Медведева – Дональд Янг – начал протестовать. С вышки спустилась судья – тоже темнокожая – и после дискуссии с Янгом зафиксировала аут. Медведев выпалил: «Думаю, вы с ним дружите» – и через несколько минут уже паковал вещи. Спорное решение со стороны организаторов, но через год характер Медведева снова дал о себе знать.
Проигрывая во втором круге Уимблдона бельгийцу Рубену Бемельмансу, Даниил вдруг попросил супервайзеров турнира поменять арбитра – Мариану Алвеш, которая приняла несколько спорных решений. На это, конечно, не отреагировали. Тогда, уже после поражения, Даниил достал из сумки кошелек, отсчитал несколько монет и бросил их в сторону судьи.
В результате этой истории он потерял денег куда больше. Медведеву пришлось заплатить штраф за оскорбление судьи и еще 7,5 тысяч долларов за метание монет.
Сцепился с Циципасом
Несмотря на проявления темперамента, Даниил Медведев сегодня – главный герой российского тенниса. А если так, то по закону драмы должен быть и антигерой. Его выбирать не приходится. Напряжение в отношениях между Даниилом и русскоговорящим теннисистом Стефаносом Циципасом началось два года назад на турнире в Майами, а сегодня Даниил всерьез называет его своим врагом.
В 2018-м грек, проиграв на корте, что-то буркнул Даниилу при рукопожатии.
Что именно – по-прежнему тайна, как в случае Зидана и Матерацци. После одной фразы было не остановить Медведева.
«Тебе лучше заткнуться ... (Встает, подходит к сетке.) Стефанос, ты хоть посмотри на меня. На меня посмотри. (Спустившемуся с вышки судье): Он начал. Сказал "сраный русский". По-вашему, это нормально? (Циципас в это время молча уходит с корта.) Я ответил, потому что он не умеет драться. Он мелкий и не умеет драться. Если он молчит, у меня никаких претензий. Но если что-то говорит, хочет конфликта, то пусть отвечает. А он на меня даже не смотрит».
С тех пор оба посвятили друг другу много горячих слов в интервью. Российских фанатов утешало то, что Медведев при этом всегда уходил с корта победителем. До ноября 2019 года. В финале мирового тура ATP Циципас впервые обыграл Даниила. Эмоции лились через край – грек даже полез через сетку обниматься. Медведев жест не оценил.
Достоевский на корте
Перспективного парня заметили рано. Развивать талант в теннисе помогала специальная Ельцинская стипендия. Кроме того, в карьеру вкладывался отец Даниила – программист, который в начале 2000-х смог наладить успешный бизнес, связанный со стройматериалами.
В 14 лет Медведев стал клиентом крупного спортивного агентства IMG, а после окончания контракта запартнерился с Top Five Management. Самое интересное в этом сугубо деловом эпизоде – характеристика, которую директор агентства Top Five Стефан Гуров дал Даниилу Медведеву:
-Это очень глубокий мальчик, с очень глубокими мыслями, даже философскими. Если он что-то думает, он не будет говорить это прямо. Долго будет держать в себе. Если ассоциировать с русским писателем, я бы назвал Достоевского.
Бывший тренер Даниила Игорь Челышев рассказывал, что даже в юности Медведев мог разносить ракетки в щепки: «В 12–13 лет он так зажигал, что не понять, хватит ему в итоге терпения или нет. Ракетки швырял, если проигрывал. Мы его наказывали часто: психанул – 10 кругов вокруг корта. Даня за тренировку мог 20–30 набегать».
Когда молодого Медведева отучили ломать ракетки, он кидался кроссовками, рассказывали другие партнеры теннисиста.
– В теннисе часто ломают ракетку. Не думаю, что наказывать за это – справедливо, если, конечно, их ломают не об голову соперника. Но такие действия могут говорить о неадекватном состоянии человека в данный момент, – говорит психотерапевт Александр Полеев.
– Отрицательные эмоции лучше и быстрее снимаются через агрессивные действия. Есть такой термин, как аутэкшен – перевод своих эмоций из головы в поступки. Если мы волнуемся при разговоре – ломаем карандаш. Дети рвут волосы – есть и такая невротическая реакция. Я сам в прошлом теннисист. Ракетка профессионала стоит не меньше 450 долларов. Каждая натягивается специальным мастером. Это говорит о том, что человек в этот момент не думает о последствиях, - объясняет специалист.
Те, кто знает Медведева лично, говорят, что за последний год он сильно изменился. Плотно работает с психологом, стал гораздо увереннее в себе и больше концентрируется на игре, чем на эмоциях. А значит, его можно поздравить не только со спортивной победой в турнире АТР.