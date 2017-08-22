Этот текст мы опубликовали ещё в феврале, но сегодня он актуален как никогда.

25-летний Даниил Медведев поставил себя в один ряд с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным, выиграв турнир Большого Шлема. В финале US Open он не просто обыграл Новака Джоковича, но и сделал это в трех сетах подряд, не оставив шансов знаменитому сербу (6:4, 6:4, 6:4).

В последние годы Даниил проходил Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Доминика Тима, но главными соперниками на корте долгое время были его собственные гнев и несдержанность.