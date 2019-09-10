В чем сила, брат Данила? Медведев на US Open: не победа, но успех

Даниил Медведев не смог одолеть в финале US Open испанца Рафаэля Надаля. Но его результат можно признать феноменальным.

«Я узнал, что у меня есть огромная семья... И три часа, чтобы поспать перед работой после феноменального теннисного финала US Open» – так мог бы сказать любой, кто вечером в воскресенье сел смотреть противостояние Медведева и Надаля, растянувшееся на 5 часов. Но оторваться было сложно.

Тезка главного героя фильма «Брат-2», Данила Медведев приехал этим летом в Америку и поднял страну на уши. Сперва выиграл турнир в Цинциннати, а сразу после этого пробился в финал US Open – заключительного из 4 главных турниров в мире, где проиграл испанцу, но так, что седых волос под фирменной повязкой у 33-летнего чемпиона прибавилось. Счет в партиях получился почти равный – 2:3 по сетам.

Так же как герой боевика, Даниил оказался в конце с полной сумкой денег – по ходу одного турнира заработал 1,9 миллиона призовых (треть от всего, что заработал за карьеру). И даже успел рассказать американцам, в чем сила: «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Вы болели против меня и придали мне силы».

Его ненавидели из-за срывов на бедных бол-боев, подающих мячи, но когда справился с нервами, полюбили. В финале трибуны уже не свистели, а скандировали с акцентом: «Мье-две-дев!» А сам теннисист от средних пальцев перешел к благодарностям.

Мужчины в российском теннисе уже давно никуда не выходили, но сейчас повеяло 90-ми – теннис снова показывают на «Первом канале». Из-за выхода Медведева в финал «Первый» перекроил сетку вещания, договорился о трансляции и даже позвал в комментаторскую кабину Марата Сафина, который после ухода из Госдумы радуется жизни в бесконечных путешествиях.

Но о том, почему Медведев всего за год превратился из малоизвестного игрока в одного из первых в мире, лучше всего рассказал он сам, еще на Кубке Кремля несколько месяцев назад: «В этом сезоне я впервые начал подчинять теннису всё, что делаю в своей жизни». Говорят, пару лет назад Медведев не задумывался о питании, о графике тренировок, а лучшим способом восстановления считал отдых на диване. Теперь он играет так, что отдохнуть на диване не могут даже болельщики.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №34-2019 под заголовком «В чем сила, брат Данила?».