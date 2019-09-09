Медведев проиграл Надалю в своем первом финале турнира Большого шлема US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, выиграв в финале US Open.

Напомним, соперником титулованного испанского теннисиста был 23-летний россиянин Даниил Медведев, для которого данный матч стал первым финалом в турнирах Большого шлема.

Как передает «Интерфакс», игра, продолжительность которой составила 4 часа 54 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Рафаэля Надаля. Таким образом, Надаль стал трехкратным победителем Открытого чемпионата США и 19-кратным — турниров серии Большого шлема в целом.

Медведев же является вторым россиянином-финалистом турнира БШ после Марата Сафина, выигравшего Australian Open в 2005 году.