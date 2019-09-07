Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл игрока из Болгарии Грегора Димитрова и вышел в финал турнира US Open.

Как передает «Интерфакс», вторым финалистом проходящего в Нью-Йорке турнира стал Рафаэль Надаль, одержваший победу над итальянским теннисистом Маттео Берреттини — 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

Для россиянина Даниила Медведева этот финал будет первым на турнирах «Большого шлема». Возможность сразиться с титулованным испанцем он получил после того, как в субботу, 7 сентября, обыграл представителя Болгарии Грегора Димитрова (7:6 (7:5), 6:4, 6:3).

Финал мужского одиночного разряда US Open пройдет в воскресенье, 8 сентября. В случае победы Медведев станет вторым россиянином после Марата Сафина, которому удалось выиграть US Open в мужском одиночном разряде.

С Рафаэлем Надалем российский теннисист официально встречался один раз — в финале турнира серии Masters 1000, который прошел в Канаде 11 августа. Тогда испанец выиграл со счетом 6:3, 6:0.