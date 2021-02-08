Медведев провел невероятный матч не оставив ни одного шанса Новаку Джоковичу. Россиянин обыграл знаменитого серба в трех сетах подряд и получил шансы занять первую строчку а формальном мировом рейтинге ATP.

Счет (6:4,6:4,6:4)

Даниил победил на глазах у всей теннисной элиты и звезд Голливуда, которые традиционно приходят посмотреть открытый чемпионат США.

Медведев, кажется, решил стать ещё и самым оригинальным победителем турнира. В первую секунду после победы он упал на корт и высунул язык, пошутив над теннисной традицией валиться с ног после достижения цели.

А во время вручения Кубка Даниил решил поздравить жену с годовщиной свадьбы.

Этот день войдет в историю мирового тенниса.

Последним из россиян турнир Большого Шлема (Australian Open) выигрывал Марат Сафин в далеком 2005 году. До этого - в 2000 году тот же Сафин взял US Open.

Первую победу на турнире такого уровня одержал Евгений Кафельников в 1996 году.