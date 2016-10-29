Олимпийцам дадут по BMW. Золотые медалисты получат по X5, серебряные и бронзовые призеры – X3

Российские победители и призеры Олимпийских игр в Токио будут награждены автомобилями. Об этом журналистам рассказал глава Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, ожидая церемонии награждения в Кремле, на которой будет присутствовать президент Владимир Путин.

Все получат автомобили немецкой компании BMW, однако их начинка будет зависеть от того, как конкретный спортсмен себя проявил:

«Золото — [BMW] X5 в различных комплектациях, серебро — [BMW] X3 очень мощный, это практически как гоночные машины. Бронза — это тоже [BMW] X3, но чуть-чуть пониже уровнем комплектации», — передает его слова «Интерфакс».

Те, кто заработал несколько медалей, заслужили также по одному автомобилю, но с улучшенной комплектацией, уточнил Катушев.

Напомним, что ради встречи с Путиным спортсмены были вынуждены отсидеть жесткий карантин. Им запрещалось выходить из комнаты и общаться вживую с другими людьми.

Также сегодня президент должен посетить День города в Москве. Из-за его визита 13 человек, которые должны были выступать или работать на мероприятии, не были туда допущены из-за своих симпатий к лидеру оппозиции Алексею Навальному.