Неделю в одной комнате. Ради встречи с Путиным призеры Олимпиады сядут на карантин
Чемпионка Олимпиады посетовала на жесткий карантин, необходимый для встречи спортсменов с президентом
Гимнастка Ангелина Мельникова, которая на прошедших Олимпийских играх в Токио завоевала золото в командном многоборье и две бронзы в личном многоборье и вольных упражнениях, в своем Instagram посетовала на необходимость отсидеть семидневный карантин ради встречи с президентом Владимиром Путиным. По её словам, это касается всех призеров Олимпиады.
Встреча президента со спортсменами пройдет 10 сентября. Уже со 2 сентября г-жа Мельникова вынуждена самоизолироваться на неделю. Они пишет, что всё это время ей будет запрещено контактировать с другими людьми и выходить из комнаты.
«Многие не понимают, почему у спортсменов вечно в сторис нытье про карантин. Объясняю. (...) В связи с ковидом, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей», — пишет гимнастка у себя в сторис.
За это время у неё должны как минимум трижды взять образцы для тестирования на коронавирус. Спортсменка сокрушается, что «до сих пор не верит» в необходимость столь длительной самоизоляции без возможности выйти на улицу.
Впрочем, она уже решила, чем займется следующую неделю. На карантин Мельникова взяла с собой несколько книг. Также спортсменка подтянет свои знания по английскому и итальянскому языкам.
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