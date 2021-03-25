Неделю в одной комнате. Ради встречи с Путиным призеры Олимпиады сядут на карантин

Гимнастка Ангелина Мельникова, которая на прошедших Олимпийских играх в Токио завоевала золото в командном многоборье и две бронзы в личном многоборье и вольных упражнениях, в своем Instagram посетовала на необходимость отсидеть семидневный карантин ради встречи с президентом Владимиром Путиным. По её словам, это касается всех призеров Олимпиады.

Встреча президента со спортсменами пройдет 10 сентября. Уже со 2 сентября г-жа Мельникова вынуждена самоизолироваться на неделю. Они пишет, что всё это время ей будет запрещено контактировать с другими людьми и выходить из комнаты.

«Многие не понимают, почему у спортсменов вечно в сторис нытье про карантин. Объясняю. (...) В связи с ковидом, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин семь дней. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей», — пишет гимнастка у себя в сторис.