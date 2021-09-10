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Главное к 11 сентября: 20-летие теракта, волчий билет навальнистам, уголовка за недооценку ковида

Байден призвал к единству, навальнистов не пускают на День города, рыбалка за 1 млн бюджетных средств. Главное к утру субботы

Фото: Global Look Press

Джо Байден с супругой

Президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной 20-й годовщине терактов в США, в которых погибли почти три тысячи человек. Он сказал, что «страх и гнев, негодование и насилие» 11 сентября не сумели разобщить американцев, и призвал страну к единству, которое выражается вовсе не в одинаковом мнении на различные вопросы, а в «фундаментальном уважении и вере друг в друга и в нацию»:

«Единство делает нас теми, кем мы являемся (...) Это для меня стало главным уроком 11 сентября. Его суть в том, что в самые уязвимые моменты (...) в битве за душу Америки единство — наша величайшая сила».

В Москве 13 человек, сочувствующих Алексею Навальному, не допустили до концерта в честь Дня города, на который прибудут президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин. Как пишет «ОВД-Инфо», об этом сообщил работник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев — его также отстранили от участия в мероприятии, а за несколько дня до этого к нему приходила полиция из-за регистрации на сайтах поддержки Навального: «Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в “Умном голосовании”, митингах и подобном», — говорит он.

Среди отстраненных четверо — музыканты капеллы, трое из Государственного оркестра имени Светланова и шестеро — из команды режиссеров. По словам Клюева, организаторы мероприятия «в шоке».

На YouTube-канале «Новости Сегодня» загрузили ролик 2018 года, где Навальный призывает бойкотировать выборы. Речь шла про выборы президента трехлетней давности, но в текущем контексте это выглядит как призыв не ходить на выборы в Госдуму. Как пишет Znak.com, ролик был загружен в качестве рекламного — пользователи видели его перед просмотром других роликов. Сейчас он удален.

Накануне посла США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Как утверждает российская сторона, это сделали из-за того, что, по мнению МИДа, американские технологические компании (вероятно, речь идет об Apple и Google) вмешиваются в российские выборы. При этом в посольстве США через агентства сообщают, что вызов был связан с обсуждением двухсторонних вопросов в отношениях между странами.

«Магнит» начал внутреннее расследование после отравления трех москвичей арбузами, купленными в магазине на улице Совхозная в Люблине. Также к расследованию подключился поставщик арбузов компания «Каныгин», передает РИА Новости. Вся партия этих арбузов снята с продажи. СК также возбудил уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности

Во время пандемии коронавируса запертые дома британцы активно покупали щенков, но после того как болезнь отступила, в Великобритании учащаются случаи возврата собак, пишет «Би-би-си». Число звонков с отказом выросло на 35% за последние недели.

Экс-главе Минздрава Франции Аньес Бузин предъявили обвинения из-за создания угрозы жизни граждан тем, что она и министерство недооценили опасность эпидемии коронавируса, пишет Euronews. Прокуратура Франции ведет масштабное расследование о действиях правительства во время пандемии — будет допрошен и действующий глава Минздрава Оливье Веран.

Глава вспомогательной службы Тихоокеанского флота взял буксир Минобороны и поехал с друзьями на рыбалку. По крайней мере, так считают в Главной военной прокуратуре. Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Топливо для этой рыбалки обошлось налогоплательщикам примерно в миллион рублей.

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