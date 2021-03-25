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Сегодня, в 17:27

Арбуз, из-за которого скончались внучка и бабушка, отправлен в НИИ Склифосовского

Госпитализированы мать семейства и мальчик-сосед, приходивший в гости

Фото: Global Look Press

Следственный комитет в Москве завел уголовное дело по факту смерти бабушки и ее 15-летней внучки, которые отравились арбузом, купленным в супермаркете «Магнит».

Накануне у всего семейства, кроме отца, который не ел ягоду, начались признаки отравления – тошнота и рвота. К медикам обращаться не стали, посчитав, что пищевое отравление не может обернуться чем-то ужасным.

За жизнь матери семейства сейчас борются врачи. Также сегодня был госпитализирован 10-летний мальчик, сосед семьи, который заходил к ним в гости и тоже угощался арбузом.

Арбуз доставлен на экспертизу в НИИ Склифосовского, передает НТВ.

Readovka пишет, что сейчас полиция оцепила вход в магазин на улице Совхозной, где была куплена ягода. Утверждается, что в магазине сначала пытались спрятать накладные на арбузы, но полицейские нашли их и изъяли.

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