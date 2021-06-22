Россияне боятся ходить в спортклубы: продажи фитнес-центров упали на 11,6%

Посещаемость фитнес-клубов в России сократилась в июне на 11,6% по сравнению с докризисными показателями.

Об этом сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, передает ТАСС.

По ее словам, причиной этому стали, в частности, погодные условия этим летом, а также опасения россиян относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

Силина рассказала, что низкий сезон осложнился введением ограничительных мер и обязательной вакцинации 60% сотрудников, усилилившим отрицательную динамику продаж.

«В июне 2021 года продажи дополнительных услуг клубов в среднем по России "просели" на 11,2%, посещаемость – на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года», – сказала эксперт, добавив, что в целом по рынку отмечается снижение среднего чека на 25-30% к докризисному периоду. Она отметила, что клиенты стали отказываться от долгосрочных карт и кредитных продуктов, которые фитнес-клубы предоставляют в партнерстве с банками, а также стали чаще «замораживать» абонементы из-за страха возможных дальнейших ограничений и неопределенности с эпидобстановкой в стране в целом.

Президент Национального фитнес-сообщества констатировала, что до летнего сезона рынок начал восстанавливаться, хотя к показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса, пока приблизиться не удалось – второй квартал 2021 года отрасль завершила с минусом в 10,3%.

Одной из главных проблем клубов в фитнес-сообществе называют высокую стоимость аренды, на которую идут около 30% всех затрат спортцентров. По словам Силиной, в прошлом году удалось договориться о скидках, но лишь на 10-30%.

Сейчас облегчить жизнь фитнес-клубов и арендодателей, которые в итоге пошли на уступки и снизили цены до 50%, можно было бы через господдержку последних, считает эксперт. Помимо этого, среди возможных мер поддержки президент Национального фитнес-сообщества указала снижение налогов, арендной платы и коммунальных платежей, а также субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости.

В конце 2020 года, согласно результатам проведенного Ассоциацией операторов фитнес-индустрии (АОФИ) и Online Marketing Intelligence исследования, от 20 до 40% клиентов спорт-клубов собирались прекратить посещать занятия из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.