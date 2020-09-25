Около трети клиентов оставят занятия в фитнес-клубах к концу года

Online Marketing Intelligence и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) провели исследование потребительских ожиданий в сфере спортивных услуг. Так, выяснилось, что от 20 до 40% клиентов спорт-клубов перестанут посещать занятия из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

При этом ожидается, что фитнес-индустрия потеряет не только за счет снижения продажи абонементов. Снизится покупка и дополнительных услуг, которые обычно составляют 10-20% от прибыли, пишет ТАСС.

Президент АОФИ Ольга Киселева отметила, что клубам часто приходится продлевать членство клиентов, компенсируя периоды ограничений. Теперь на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки среди клиентов увеличивается боязнь публичных пространств.

Отмечается, что граждане реже стали покупать годовые абонементы, рассчитывая на периоды от месяца до полугода. Больше клиентов стараются попадать в зал в «непопулярное» время, когда в помещении неименьшее количество человек.