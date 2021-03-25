"Началось опять по новой": россияне испугались слов Пескова об ужесточении "ковидных" ограничений
Посетители соцсетей предлагают Кремлю копировать не только французские ограничения, но и французские зарплаты с пенсиями
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом по примеру Франции может стать для России безальтернативным выбором. Тем более что развитие ситуации с распространением заболевания в мире говорит в пользу именно таких жёстких решений. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В минувший понедельник французский президент Эммануэль Макрон, обращаясь к нации по ТВ, заявил о введении в стране обязательной вакцинации для всех медработников и врачей. Он добавил, что с 15 сентября начнут проводиться проверки и вводиться конкретные санкции.
Также глава Республики добавил, что с 1 августа этого года во всех ресторанах, торговых центрах, поездах и самолётах страны придётся предъявлять санитарный пропуск, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о пройденной вакцинации. Более того, уже с 21 июля такой пропуск понадобится всем, кто желает посетить спектакли, фестивали, концерты и парки аттракционов. В Кремле, судя по словам Пескова, допускают копирование подобных мер и для России.
– Сама логика развития ситуации с распространением заболевания во многих странах мира свидетельствует в пользу принятия таких решений. Более того, к сожалению, такие меры могут стать безальтернативными в борьбе с пандемией и для предотвращения возможных вспышек в будущем, – подчеркнул Песков.
Примечательно, что россияне, которые давно не скрывают своего недовольства и без того довольно жёсткими мерами по вакцинации отдельных категорий граждан, недопуску в отели Краснодарского края или московские кафе и рестораны без вакцинации, отрицательного теста или соответствующей истории болезни, довольно резко высказались относительно озвученных пресс-секретарём президента инициатив.
В социальных сетях многие из них предлагают Кремлю копировать не только французские ограничения, но ещё и французские зарплаты с пенсиями, сетуют на отсутствие выбора препаратов, а также подозревают, что озвученное Песковым – не допущение, а реальный план властей на будущее.
«Это антинародные меры, а не антиковидные. Потащили на уколы уже всех подряд».
«Я другой такой страны не знаю, где так долго терпит человек».
«А уровень французских зарплат и пенсий для россиян не допустил…»
«Раз мы занимаемся копипастом то пусть Путин копирует европейские зарплаты для граждан РФ! Или это другое?»
«Ну, началось опять по новой. Застрелиться проще».
«Окей, пускай делают жёсткие ограничения, только деньгами обеспечьте как следует, и тогда не вопрос».
«Т. е. даже обязательная вакцинация отдельных групп граждан и запрет на посещение ресторанов не привели к желаемому числу привившихся? Теперь дело за сортирами?»
«Во Франции, видимо, и выбор есть вакцин, в отличие от нас… Там, где появилась первая вакцина. Дайте людям выбор и увидите результат! КовиВАК только в Москве и то малая часть прививаются».
«Только и знают, как напугать народ».
«А зарплаты как во Франции будут? Что-то вы всё не туда смотрите?» – удивляются россияне в социальных сетях.
Теги: #ограничения из-за коронавируса, #коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество