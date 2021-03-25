"Началось опять по новой": россияне испугались слов Пескова об ужесточении "ковидных" ограничений

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом по примеру Франции может стать для России безальтернативным выбором. Тем более что развитие ситуации с распространением заболевания в мире говорит в пользу именно таких жёстких решений. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В минувший понедельник французский президент Эммануэль Макрон, обращаясь к нации по ТВ, заявил о введении в стране обязательной вакцинации для всех медработников и врачей. Он добавил, что с 15 сентября начнут проводиться проверки и вводиться конкретные санкции.

Также глава Республики добавил, что с 1 августа этого года во всех ресторанах, торговых центрах, поездах и самолётах страны придётся предъявлять санитарный пропуск, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о пройденной вакцинации. Более того, уже с 21 июля такой пропуск понадобится всем, кто желает посетить спектакли, фестивали, концерты и парки аттракционов. В Кремле, судя по словам Пескова, допускают копирование подобных мер и для России.

– Сама логика развития ситуации с распространением заболевания во многих странах мира свидетельствует в пользу принятия таких решений. Более того, к сожалению, такие меры могут стать безальтернативными в борьбе с пандемией и для предотвращения возможных вспышек в будущем, – подчеркнул Песков.

Примечательно, что россияне, которые давно не скрывают своего недовольства и без того довольно жёсткими мерами по вакцинации отдельных категорий граждан, недопуску в отели Краснодарского края или московские кафе и рестораны без вакцинации, отрицательного теста или соответствующей истории болезни, довольно резко высказались относительно озвученных пресс-секретарём президента инициатив.