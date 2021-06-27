Вакцины с "побочкой": эксперт рассказал, зачем вакцинируемых заставляют подписывать "доброволку"

С этой целью они обязывают всех граждан, подвергающихся вакцинации, ставить подпись под соответствующими документами. Именно по этой причине никто из пациентов, кому после вакцинации пришлось обращаться за медицинской помощью, так и не смог официально подать жалобу и оформить судебный иск.

Разумеется, ситуация складывается точно не в пользу вакцинируемых. А в российских реалиях, когда вопрос об ответственности поднимается в обществе все чаще, дискуссия вокруг несопоставимости «обязательного» формата вакцинирования и нежелания кого-либо брать на себя ответственность за это, становится едва ли не ключевой.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский недавно обратил внимание на информацию о том, что крупные международные фармкомпании вынуждают вакцинируемых подписывать отказ от претензий, отметив, что это обстоятельство можно считать ответом на один из самых распространённых в России вопросов, где «доброволка» стала обязательным атрибутом вакцинации.

«Вот вам и ответ на вопрос о том, почему при всей квазиобязательнойсти вакцины, вам приходится подписывать соглашение о добровольности прививок», – пишет Кричевский в своём авторском телеграм-канале.