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Вакцины с "побочкой": эксперт рассказал, зачем вакцинируемых заставляют подписывать "доброволку"

Фармкомпании – производители вакцин от Covid снимают с себя любую ответственность за возможные побочные эффекты

Фото: Андрей Струнин/Sobesednik.ru

Одна из самых распространённых претензий, которую раз за разом озвучивают критики и противники массовой вакцинации, и не только в России, заключается в том, что ни государство, ни производители вакцин не берут на себя ответственность за появление у вакцинированных граждан побочных эффектов.

А на фоне активно распространяемых слухов о том, что такие побочные эффекты – явление весьма распространённое – вопросы об ответственности за них играют принципиально новыми красками и приобретают весьма серьёзную актуальность.

К примеру, как сообщили недавно СМИ, фармацевтические компании, которые производят вакцины от коронавируса, даже те, которые уже получили одобрение и были сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств ЕМА, то есть могут использоваться на территории Европейского Союза, снимают с себя любую ответственность за возможное появление нежелательных побочных эффектов от их препаратов.
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С этой целью они обязывают всех граждан, подвергающихся вакцинации, ставить подпись под соответствующими документами. Именно по этой причине никто из пациентов, кому после вакцинации пришлось обращаться за медицинской помощью, так и не смог официально подать жалобу и оформить судебный иск.

Разумеется, ситуация складывается точно не в пользу вакцинируемых. А в российских реалиях, когда вопрос об ответственности поднимается в обществе все чаще, дискуссия вокруг несопоставимости «обязательного» формата вакцинирования и нежелания кого-либо брать на себя ответственность за это, становится едва ли не ключевой.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский недавно обратил внимание на информацию о том, что крупные международные фармкомпании вынуждают вакцинируемых подписывать отказ от претензий, отметив, что это обстоятельство можно считать ответом на один из самых распространённых в России вопросов, где «доброволка» стала обязательным атрибутом вакцинации.

«Вот вам и ответ на вопрос о том, почему при всей квазиобязательнойсти вакцины, вам приходится подписывать соглашение о добровольности прививок», – пишет Кричевский в своём авторском телеграм-канале.

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