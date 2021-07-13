В Москве 15% искавших работу получили отказ из-за отсутствия прививки от COVID-19
Опрос показал, что всего с "ковидной дискриминацией" приходится сталкиваться 11% россиян
После введения обязательной вакцинации в ряде регионов для определенных сфер деятельности с отказами в приеме на работу из-за прививок столкнулись более 10% опрошенных россиян. Это следует из исследования сервиса Superjob, которое приводит РБК.
В Москве, где власти ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников определенных сфер деятельности, отказ в устройстве на работу получили 15% респондентов. Как показал опрос представителей московских компаний, в 20% организаций были случаи увольнения сотрудников из-за нежелания привиться от COVID-19. Больше всего это затронуло сферу торговли и предоставления услуг.
В Санкт-Петербурге не принятых на работу по такой причине оказалось 9%, в других регионах страны — 10%.
Всего в России людей, столкнувшихся с «ковидной дискриминацией», оказалось 11%.
Наибольшая доля тех, кого не взяли на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, оказалась среди сотрудников с заработной платой до 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых специалистов с подобными случаями сталкивались 10% респондентов.
При этом отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% россиян, а 16% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 394 городов по всей России.
Теги: #ковидная дискриминация, #коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество