Вчера, в 12:04

Опрос: Больше половины россиян готовы взять кредит на идеальный отпуск

Однозначно возьмут кредит 17% россиян, еще 40,3% – ссуду на отдых, 15,7% не станут занимать, а почти 27% не уверены

Фото: Global Look Press

Больше половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск, примерно столько же считают, что для хорошего недельного отпуска понадобится более чем 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые приводят РИА Новости

Согласно исследованию, большая половина россиян готовы взять кредит или заем на идеальный отпуск. Тех респондентов, кто однозначно возьмет в долг у банка на отпуск оказалось 17%, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых. В то же время 15,7% россиян заявили, что не станут брать в долг на отдых, еще почти 27% опрошенных ответили, что «скорее нет» чем да. 

Исследование также показало, что 47,1% россиян считают, что для хорошего семейного отдыха на неделю необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом, по мнению 30,4% респондентов, для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей.

На то, что для хорошего отдыха хватит суммы до 100 тысяч рублей указало 28,9% опрошенных и лишь 12,6% россиян уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.

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