Россиянину стало жарко и он открыл аварийный люк самолета Москва-Анталья

В Шереметьево пассажир задержанного рейса Москва-Анталья открыл люк аварийного выхода из-за того, что не смог выдержать жары внутри самолета.

«Во время подготовки рейса Москва-Анталья к вылету, при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолёта. Было оперативно принято решение о замене воздушного судна», — слова пресс-секретаря авиакомпании «Россия» Сергея Старикова приводят «Известия».

Как уточняется, из-за задержки вылета самолета пассажиры были вынуждены в течение часа ждать в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. Многим в самолете стало плохо, поэтому один из пассажиров решил открыть люк аварийного выхода, из-за чего раскрылся спасательный трап.

Задержка вылета составила четыре часа, на данный момент в авиакомпании создана комиссия, которая займется расследованием инцидента.