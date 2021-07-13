Сегодня, в 14:04

Обязательная вакцинация в России действует уже более чем в 30 регионах: Инфографика

Обязательную вакцинацию от COVID-19 сегодня ввели в Ярославской и Костромской областях, а также в Пермском крае

Главы региональных управлений Роспотребнадзора в Ярославской и Костромской областях сегодня подписали постановление, согласно которому вводится обязательная вакцинацию от COVID-19 для разных категорий граждан. Об пишет РБК

В Ярославской области работники сфер должны получить первый компонент вакцины до 4 августа, второй — до 31 августа. В Костромской — до 15 августа и 15 сентября соответственно. 

Привить не менее 60% сотрудников сфер торговли, услуг, общепита, образования и других областей обязали также и в Пермском крае. Таким образом, обязательная вакцинация действует уже в 31 российском регионе Первыми пошли на этот шаг в Москве и Подмосковье.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 часа назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 16 минут назад

Песков не смог прокомментировать данные Росстата о положении российских семей

Общество 34 минуты назад

Россию ждёт китайско-индийское качество вакцинации

Политика 35 минут назад

"Медуза"*: Белгородская область обогнала Москву по прививкам, введя доплаты медикам

Общество 55 минут назад

Слепнущего отца экс-директора ФБК будут судить, несмотря на госпитализацию

Общество 1 час назад

Стрелявший в 13-летнюю девочку полицейский получил реальный срок. Сперва дали условный

Общество 2 часа назад

Власти спросят у москвичей, кого следующим подвергнуть обязательной вакцинации

Общество 2 часа назад

"Мрачная фантастика обретает реальность": россияне в гневе от новостей о татуировках в виде QR-кодов

Общество 2 часа назад

Илья Гращенков: QR-коды предложили татуировать на человеке – что дальше?

Общество 2 часа назад

Не для обсуждения: Кузнецова высказалась о вакцинации подростков от коронавируса

Общество 2 часа назад

"Не обязал и не браки": Юрист объяснил позицию ЕСПЧ по однополым союзам. Конституция не мешает

Общество 3 часа назад

В России очередной рекорд по смертям из-за COVID-19 на фоне снижения числа заболевших

Общество 3 часа назад

Новые "Цапки": на юге реабилитируют лидеров банды и арестовывают их жертв

Политика 4 часа назад

Телеканалы Грузии прервали эфир после избиений на ЛГБТ-акции. Они требуют отставки премьера

Общество 5 часов назад

По 10 тысяч на школьника начнут раздавать с 16 августа. Но понадобится заявление

Общество 5 часов назад

В Москве начали делать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны и бары

Общество 5 часов назад

Назван необходимый минимальный доход семьи, чтобы выжить в пандемию в России

Общество 5 часов назад

Русской зиме конец. Через 30 лет России обещают потепление до европейских значений

Происшествия 08:58

На Урале завели дело после гибели двух работников детсада, чистивших канализацию

Предположительно, 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий отравились при очистке стоков, в детском саду идет проверка

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика