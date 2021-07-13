Обязательная вакцинация в России действует уже более чем в 30 регионах: Инфографика

Главы региональных управлений Роспотребнадзора в Ярославской и Костромской областях сегодня подписали постановление, согласно которому вводится обязательная вакцинацию от COVID-19 для разных категорий граждан. Об пишет РБК.

В Ярославской области работники сфер должны получить первый компонент вакцины до 4 августа, второй — до 31 августа. В Костромской — до 15 августа и 15 сентября соответственно.

Привить не менее 60% сотрудников сфер торговли, услуг, общепита, образования и других областей обязали также и в Пермском крае. Таким образом, обязательная вакцинация действует уже в 31 российском регионе Первыми пошли на этот шаг в Москве и Подмосковье.