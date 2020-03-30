Жириновский во время карантина намерен бороться с "лишним весом" россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский завтра предложит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пакет инициатив, который позволит контролировать физическую форму россиян во время карантина.

«Мы ожидаем, что через месяц-два-три, когда мы поборем эту заразу, многие люди получат лишний вес и целый букет сопутствующих заболеваний. Мы считаем, что с этим нужно на государственном уровне также бороться», — приводит ТАСС слова председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

По его словам, соответствующие меры будут предложены Жириновским во время встречи с Мишустиным и главами комитетов.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 30 марта, жителям Москвы и Подмосковья запрещено покидать дома без уважительной причины, однако мэр столицы Сергей Собянин надеется наладить контроль за этим лишь к концу недели.