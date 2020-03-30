Собянин сможет наладить контроль за соблюдением карантина лишь к концу недели

Мэр Москвы Сергей Собянин «надеется», что до конца недели в столице удастся организовать систему контроля над перемещением граждан.

«По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», — передает его слова «Интерфакс».

Напомним, что с сегодняшнего дня, 30 марта, до конца недели в Москве и Подмосковье действует обязательная самоизоляция: людям запрещено выходить на улицу. При этом никак не оговаривается, на каком основании этот запрет вводится и как власти планируют наказывать тех, кто его нарушает.

Он также отметил, что с принятием соответствующего федерального закона деятельность в этом направлении усилится.

Ранее издание «Медуза» со ссылкой на источники сообщало, что для передвижения по городу на сайте мэрии людям будут выдавать специальные QR-коды, которые привяжут к месту их непосредственного проживания.