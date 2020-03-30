Далай-лама призвал помогать "уязвимым слоям населения" во время пандемии

«Согласно древнеиндийской традиции, миры создаются, пребывают и со временем разрушаются. Среди источников такого разрушения – оружие и болезни, что, похоже, соответствует тому, что мы переживаем сегодня», — объяснил Далай-лама в ходе своего обращения к людям во всех странах.

Он выразил убеждение, что, «живые существа, в том числе люди, демонстрируют поразительную способность к выживанию», отметив, что молится «о скорейшем завершении пандемии». Духовный лидер надеется, что люди «вновь обретут мир и счастье», передают РИА Новости.

Тем не менее, он призвал проявлять «присущую человеку изобретательность» для борьбы с болезнью и положительно оценил идею созданию фонда чрезвычайной помощи, а также электронной платформы по обмену данными о борьбе с COVID-19. При этом «необходимые карантины», по мнению Далай-ламы, вызовут проблемы у «уязвимых слоев населения», которым потребуется помощь.

Кроме того, он поблагодарил за работу всех врачей и медперсонал, которые «с риском для собственной жизни спасают других людей».