Доктор Мясников: Больше трех недель карантина народ и страна не выдержат

Как собраться с силами и выжить в пик пандемии коронавируса, надвигающийся на Россию, рассказал врач, телеведущий Александр Мясников.

«Ориентироваться надо на умерших»

– Многие медики говорят, да и мы понимаем, смотря на Европу и Америку, что взрывная волна коронавируса скоро и нас настигнет. Как нам подготовиться к этому?

– Я не думаю, что будет взрыв, честно говоря.

– Вы оптимист?

– Дело в том, что те взрывы, которые были в Италии, Испании, Америке – методологическое упущение. В той же Италии благодушно жили, ели свою моцареллу и думали, что проблемы где-то там, не в их местности. Когда появился первый больной, они вообще его не оценили, на следующий день больных было уже 36, а потом прибавлялось еще и еще. Они дождались того момента, когда очаг уже полыхал. К сожалению, вирус пневмонии не лечится врачами, медики – это конечный итог. Лечить могут только организаторы здравоохранения, эпидемиологи, власти – важно вовремя начать бороться, чтобы не допустить эпидемии. Так было со странами Европы, с Америкой, где тестирование задержали из-за бюрократических причин.

Фото: Global Look Press

Все-таки это показатель: посмотрите, как мир вокруг пылает, а у нас... Не скажу точное количество зараженных. Потому что нет здоровых людей, есть необследованные пациенты. Будут тестирования – будем находить. Не надо бояться роста заболевших, ориентироваться надо на умерших – тут статистика точная. И если у нас на всю страну трое умерших от обострения своих хронических болезней на фоне коронавируса, то в любом случае этот показатель самый низкий в мире на душу населения. Все-таки мы среагировали быстрее других, во всяком случае четче.

«Никто в Италии муравьеда не ел и летучую мышь в глаза не видел»

– Вы говорите о том, что итальянцы благодушно жили и спокойно ели свою моцарелу, а наши что? Мамочки также гуляют с детьми на площадке, отпущенные на карантин школьники и студенты тоже..

– Все случаи заражения – завозные. И в Италии точно никто муравьеда не ел и летучую мышь в глаза не видел. Когда это все случилось, только две страны моментально прервали сообщения с Китаем – это Киргизия и Северная Корея. Третьей страной были мы. Это сыграло свою роль.

То, что Сергей Семенович Собянин ввел определенные ограничения на въезд, тоже важный момент. Плюс ко всему нам повезло, и везет до сих пор. То, что люди разгуливают на площадках и в парках... Понимаете, в Италии и других странах Европы ввели такой жесткий карантин, потому что там идет огромное распространение болезни, единственный способ остановить все это – это прервать контакты.

У нас худо-бедно не так все страшно, хоть мы и не знаем точного количества заболевших. Однако хочу напомнить всем: мы не на каникулах – это карантин. Индивидуальные риски крайне низкие, очень трудно сегодня встретиться именно с больным, но чем раньше мы поймем, что все эти гулянья и контакты надо прекращать, тем лучше. Если мы не будем беречься, то все может пойти цепочкой.

Фото: Global Look Press

Я с самого начала говорил: надо обрывать все авиасообщения. Мне отвечали, что это невозможно. Через два месяца все оборвали, куда было деваться. Вот и здесь так. Но почему надо обязательно набить шишку на лбу, чтобы что-то понять? Сейчас мы можем делать все для того, чтобы обезопасить себя. А если все дойдет до взрыва, мы все равно к этому придем, но уже через болезни и смерти.

«Ни мы, ни мир – никто еще не проходил таких карантинов»

– Следующая неделя объявлена нерабочей. Одни предприятия останавливаются, сотрудники других продолжат вкалывать. Что посоветуете делать тем, кого не отпускают домой? Оформляться за свой счет? С другой стороны, кто же тогда будет работать?

– Это сложный вопрос. Я сам на днях был в парикмахерской, как раз вышел указ Собянина все закрыть. Парикмахеры говорят, что работают на сдельной зарплате: если клиенты есть, то и оплата будет. Как им неделю просидеть без работы? Мы никогда не проходили таких карантинов, да и нигде в мире такого не было. У нас нет готовых рецептов, правила игры создаются на ходу. Да, все будет хорошо, но какой ценой – мы не знаем.

– А какие меры против распространения коронавируса вы ввели у себя в больнице (Мясников возглавляет 71-ю больницу. – Авт.)?

– У нас строгий карантин. Больные пневмонией сразу попадают в специализированные больницы, у нас в больницах все четко устроено. Да, медперсонал ходит в масках и перчатках, но вы же понимаете, это все больше имеет внешний эффект. Работа показывает, что те, кто носит маски, я говорю о медицинских работниках, восемь процентов все равно заражаются. Мы просто делаем то, что должны, а реальность такова, что ни маски, ни перчатки не остановят эпидемию. Только правильная организация, как на фронте.

То, что в поликлиниках стали распределять пациентов, то, что при малейших подозрениях тестируют больного и отправляют в специализированные больницы, – это имеет огромное значение. Маски и перчатки – это обязательно, но это частные случаи, а эпидемию может победить только четкая дисциплина. Мы, врачи, лечим только последствия недостатков работы организаторов здравоохранения – уже зараженных людей, которых быть не должно. Победа решается в сражении, а врач лечит только раненых с поля боя. Врач не решает исход битвы, этим занимаются те, кто руководит сражением.

«К концу апреля будет спад, а в октябре – новая вспышка»

– Так какие меры предпринимать нам, простым гражданам, помимо мытья рук и ношения масок?

– Метод один: не контактировать с себе подобными. Точка! Несмотря на все меры предосторожности, мытье рук, ношение масок, шансы заразиться огромны. Так как мы не знаем, кто больной, а кто здоровый, лучше находиться дома. Что мы играем в детский сад: помой руки, почисти зубы…

Всего-то надо переждать три недели, не подбрасывайте бревна в костер, он и погаснет. Нет дров, костер инфекции будет гореть примерно три недели. Не сможете пересидеть, будет добавляться еще три недели, а затем еще.

– На ваш взгляд, как долго продлится весь этот кошмар?

– Исходя из наблюдениями за поведением коронавирусов вообще, не этой конкретной инфекции, думаю, что к концу апреля будет спад. Летом мы об этом вообще забудем, а в октябре скорее всего будет снова вспышка, но на порядок меньше.

И еще один момент: я не знаю государство, которое может держать такой карантин, с разрушением экономики, с нарушением заработных плат, с изоляцией, больше трех недель. Нет такого государства. По-любому больше трех-четырех недель карантина народ не выдержит. Я допускаю такую мысль, что в некоторых странах объявят о победе над болезнью и перестанут публиковать новости о заболевании и смертности.