Ой, цветет Коллина. Итальянский Фантомас возвращается в российское судейство

В российский футбол снова вернулся тренд почти 10-летней давности. Руководить арбитрами вновь будут иностранцы. В прошлый раз работа итальянца Роберто Розетти не дала прорывных результатов. Но доморощенным специалистам после череды скандалов в РФС эту работу все-таки решили не доверять.

На прошлой неделе по приглашению российской платежной системы «Мир» в Москву с лекцией приехал Пьерлуиджи Коллина. Можно сказать, почти вернулся. 7 лет своей карьеры он проработал на Украине, помогая продвигать местное судейство. Сейчас его задача в другом – напутствовать венгра Виктора Кашшаи, который недавно возглавил департамент судейства в России. И немного подзаработать.

С коллегой арбитр встретился в ресторане в центре Москвы, а с аудиторией – на одной из модных площадок для ведения мероприятий.

Мы отправились следом. Во время беседы с российским залом Коллина был снисходителен:

– В России нет проблемы с судьями. Сергей Карасев отсудил всего один матч на ЧМ-2018, но это уже серьезный результат для него. Подтвердить свой уровень у него будет еще много возможностей. Я рад видеть в зале Виктора Кашшаи и хочу пожелать ему удачи.

Венгерский судья стал для России экономвариантом. До этого европеец работал на родине с молодыми арбитрами. Вариант с самим Коллиной в РФС не рассматривался – наступила пора считать деньги.

– В последнее время судейство стало главной нашей проблемой, – замечает Валерий Чухрий, который возглавлял московский офис ФИФА в 2000-е годы, – но сейчас мы наступаем на те же грабли. Судья со стороны еще не гарантирует результат. Когда по приглашению Розетти прилетал главный человек по борьбе с договорными матчами, нас – комиссию по борьбе с договорными матчами – на эту встречу даже не пригласили. Все было очень поверхностно.