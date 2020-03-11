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Что ни матч, то скандал: со старыми судьями каши на сВАРишь

Общество - Спорт
16:42, 11 марта 2020

Судья Сергей Иванов / фото: Global Look Press
Судья Сергей Иванов / фото: Global Look Press

Судейство российского футбола вновь вызывает споры и провоцирует скандалы, несмотря на систему видеоповторов (ВАР).

Василий Уткин посвятил очередную серию своего блога «Футбольный клуб» проблеме судейства.

«Пропасть множится с каждым днем. Появляются новые имена, новые судьи, которых недавно дисквалифицировали за чудовищные ошибки», – говорит бывший телекомментатор.

Одним из самых скандальных матчей на прошлой неделе стало московское дерби в Кубке России между «Спартаком» и ЦСКА. Судья Сергей Иванов, который ранее был отстранён на 2,5 года от работы на матчах «Спартака», спорно удалил игрока «красно-белых» на последних, решающих минутах матча. Система ВАР не вмешалась.

Иванова не раз подозревали в предвзятости. После его ошибок в матче «Зенита» и «Спартака» в 2016 году в российском футболе сменилось судейское руководство.

В январе 2020 года оно сменилось опять – начальником арбитров стал венгр Виктор Кашшаи.

– Один руководитель сменяется, а все остальные остаются на местах, – рассуждает арбитр международной категории Сергей Хусаинов. – Не так важна система, как то, кто ее использует. За системой ВАР следят те же самые арбитры. В кадровом составе ничего не поменялось.

В начале десятых годов на молодого арбитра Сергея Иванова обратил внимание тогдашний глава судейского корпуса РФС итальянец Роберто Розетти.

– Розетти представляли как независимого эксперта, но пригласил его в Россию Сергей Фурсенко – бывший директор «Зенита», – вспоминает Сергей Хусаинов. – Я помню, что главный тренер Спаллетти тогда не стеснялся говорить после матча, что арбитр отработал здорово. При том, что в матчах были спорные решения.

С Хусаиновым согласен и бывший руководитель Московского офиса ФИФА Валерий Чухрий, с которым они вместе работали в Комиссии по борьбе с договорными матчами.

– К сожалению, управление футболом у нас очень сильно хромает. Уже столько лет прошло, а у нас до сих пор проблема с судейством. Снова у нас иностранное судейство – наступаем на те же грабли. При Роберто Розетти, например, в Россию приглашался главный специалист по борьбе с договорняками, но нас – профильную комиссию – на эту встречу тогда даже не пригласили. Работа внутри не велась.

Кстати, венгр Виктор Кашшаи получил приглашение работать в России от нынешнего президента РФС Александра Дюкова, который также был руководителем «Зенита».

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Рубрика: Спорт

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