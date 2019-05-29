Семь лет проработавший в Финляндии тренер Владимир Юрзинов — младший рассказал, что помогло финнам выиграть ЧМ по хоккею.

В интервью Sovsport.ru заслуженный тренер России по хоккею объяснил, что триумф сборной Финляндии на прошедшем турнире — не магия, а результат хорошей тренерской работы.

«Чудесную всепобеждающую систему в хоккее сложно представить. Скорее главный тренер заранее определил тактику, которая позволяла максимально использовать лучшие качества игроков, и от нее отталкивался. А Ялонен очень опытный специалист. В отсутствие хоккеистов из НХЛ свою схему он варьировал, выстраивал игру по сопернику, выбирая приемлемую тактику под каждый матч», — рассказал Юрзинов.

По словам бывшего хоккеиста, в «золото» финнов вылились «психологическая подготовка, дисциплина, везение».

Напомним, ранее стало известно, что на следующем мировом турнине по хоккею сборная России сыграет в одной группе с текущими чемпионами мира.