Международная федерация хоккея (IIHF) назвала состав групп на следующем чемпионате мира в Швейцарии.

Согласно размещенным на сайте IIHF спискам, российская национальная сборная по хоккею сыграет на ЧМ-2020 в одной группе с действующим чемпионом мира — командой Финляндии.

Кроме того, в группу В, игры которой пройдут в Цюрихе, также вошли сборные США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Группа A состоит из сборных Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Напомним, на прошедшем мировом первенстве по хоккею в Братиславе сборная России заняла третье место.