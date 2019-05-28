Финкой под ребро. Сборная России проиграла ЧМ-2019 болельщикам

«А она ему финкой каленою в грудь ударила за упокой». Когда Михаил Круг (Воробьев), без псевдонима – однофамилец главного тренера сборной России – пел о неожиданных атаках финским ножом, вряд ли проводил параллель с хоккеем. А можно было бы. В самых принципиальных матчах сборная не может пройти Финляндию уже более 5 лет.

Не впервой

ОИ-2006, 1/2 финала. Россия – Финляндия – 0:4

ЧМ-2007, 1/2 финала. Россия – Финляндия – 1:2

ОИ-2014, 1/4 финала. Россия – Финляндия – 1:3

ЧМ-2016, 1/2 финала. Россия – Финляндия – 1:3

Вот и сейчас, на ЧМ-2019 в Словакии, финны остановили нас в полуфинале одним точным ударом – 1:0. Бросок вратарь сборной Василевский, кажется, даже не заметил.

Перед турниром в победе России, собравшей самый сильный состав за последние годы (14 энхаэловцев), не сомневался никто. Обратный самолет для команды был заказан на вторую половину дня 27 мая – как раз чтобы выспаться после празднования победы и не спеша улететь. Но не тут-то было.

– Желаю, конечно, победы, но надо понять, что выигрывают не таланты, а коллектив. И вы должны это понять. Свое личное мастерство убрать куда-то и играть на команду, тогда будет победа, – такое напутствие дал нашим восьмикратный победитель чемпионатов мира Борис Михайлов, но финнам удалось его выполнить лучше. И мы теперь знаем, кого в этом винить.

Лидеры – Александр Овечкин и Илья Ковальчук – в интервью по ТВ, а также жена Овечкина Анастасия Шубская в инстаграме пожаловались на болельщиков-хейтеров, которые только и «ждут проигрыша, чтобы оскорбить». В Братиславу фанатов из России приехало не так много. Видимо, в перерывах между громкими победами над сборной Италии и Австрии хоккеисты искали таковых в интернете.

С тех пор как сборная России получила официальное название «Красная машина. Новая сборка», чемпионат мира она еще не выигрывала. Ждать пока приходится побед, а не поражений.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2019 под заголовком «Финкой под ребро».