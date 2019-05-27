Странные итоги ЧМ-2019 по хоккею

Обозреватель Sobesednik.ru — о выступлении России на Чемпионате мира по хоккею-2019 глазами участников и наблюдателей.

«И боже вас упаси, не читайте до обеда советских газет», — по памяти цитирую гениальную заповедь героя «Собачьего сердца». Иная наша пресса по итогам ЧМ-2019 действительно жестит. Кому-то, как в том меме, впору приписывать в титрах «не понимает, что происходит». А кто-то преподносит турнир так, что не то что аппетит портится моментально — без штофа, что был за тем самым обеденным столом у Филиппа Филипповича, чуть ли не задумываешься о смысле жизни.

Заголовки итоговых бесед с хоккеистами и функционерами манят: «откровенное интервью», «объяснил поражение»... А почитать — так точь-в-точь вспоминается поговорка про пожарных: приехали быстро, тушили правильно, сгорело все. Ковальчук, Овечкин, да почти все наши звезды во главе с главным тренером Ильей Воробьевым словно заочно соревновались, кто не только ответит, ничего по сути не ответив, представителям прессы, но вдобавок и пожестче их припечатает. Первый недвусмысленно молвил: «Я прошёл много турниров, матчей, тренировок и репортёров». Второму нечего отвечать «людям, не игравшим в хоккей»; как будто такой человек не может и не должен иметь собственного мнения. Последний и вовсе бросил без стеснения вопрос на вопрос: «Зачем лезете под кожу?» Ему ответили: «работа такая»; он — «согласен». Ну, вот и пообщались. «Спасибо, что не спамил, спасибо, что не бот», как говорится.

Свежая идея фикс — призыв к смене формата турнира. Из-за девяти побед в десяти матчах с единственным поражением 0:1; из-за 10 медалей за 12 последних чемпионатов в голове действительно могут начаться необратимые процессы вплоть до идеи отменить матч за третье место. В ближайшей реальности «советы космического масштаба», конечно, вероятности воплотиться не имеют, зато есть шанс хайпануть пожирнее других.

И, конечно, «короночка». В течение многих последних лет после каждой неудачи горячие головы либо требуют смены тренера, либо недвусмысленно на это намекают. Но любопытно, что картина почти всегда безальтернативно-одинаковая. Если смотреть цинично, пул вариантов выглядит примерно так. Нынешний тренер. Новый успешный клубный тренер; и сияние его триумфа такое яркое, будто у него еще не все блестки от чемпионского салюта вычищены с волос и плеч. Предыдущий тренер сборной, «золото» которого все еще свежо в памяти. И уже немного постаревший дядька, который когда-то что-то завоевывал, но давно сидящий без работы и потому частично подзабытый. Дальше все это обычно ротируется с небольшой вариативностью, либо пока новенький не ошибется, либо пока самый-самый не постареет настолько, что и журналистов почти перестанет интересовать. Тогда пул специалистов сдвинется на ступеньку вакантных мест, будто по хорошо выстроенной управленческой лестнице.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин, наверное, мечтает о месте главного тренера сборной России, но не хуже меня понимает, какую на самом деле центрифугу можно запустить, сев за этот круглый стол...