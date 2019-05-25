Поражение России в полуфинале ЧМ-2019: фиаско или невезение?

Обозреватель Sobesednik.ru — о поражении сборной России в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею от финнов (0:1).

Нападающий Кирилл Капризов закатил глаза — счет был еще 0:0, но только что он имел отличный шанс забить; а, как позже выяснится, возможно, и самый реальный в этой игре. Шайба после трехходовки россиян отправилась на фланг к Кириллу, и тот с ходу переправлял ее в, казалось, пустой угол. Однако вратарь финнов Кевин Ланкинен успел переместиться и заслонил собой ворота.

Кто-то, закатывая с финальной сиреной глаза точь-в-точь как Капризов, скажет, что это чисто тренерское поражение — мол, Илья Воробьев заставил своих подопечных играть слишком системно и так и не нашел правильные подходы к чужим владениям. Что в защите недоставало надежности, с которой замечались перебои даже в игре с условной Норвегией; что в средней зоне к концу турнира так и не искоренился брак; а в атаке не хватало реального, конвертируемого давления, а также нестандартных действий.

А можно говорить, что все в норме и было сделано верно, каждый знал, что был должен делать, и делал. Что никто не нервничал, даже пропустив, и не дрожал руками что за 120, что за 20 секунд до конца без вратаря, с пустыми воротами за спиной. Что наши все 60 минут терпели и ждали своего шанса, как умели и умеют. И даже те самые внезапности были: только под занавес встречи и Орлов затащил шайбу из своей — в чужую зону прямо к воротам; и Зайцев вдруг вылез на пятачок с фланга; и Кузнецов шлепнул в шлем с отрицательного угла, а не хватило только банального везения. Да и что там — были у россиян и другие моменты, и было их много. Но... не везло.

Так что второе, наверное, будет ближе к правде. И потому, что наша команда имела самое яркое и сильное нападение и на турнире в принципе, и в истории последних чемпионатов вообще, и потому, что даже с теми же самыми американцами в четвертьфинале наши могли и должны были забивать столько, чтобы защититься от всякого беспокойства в концовке. Тем более что по такой оборонительной, а стало быть — нервной игре могла бы залететь любая ерунда — вон у швейцарцев спросите, которые были всего в трех десятых секунды в победе над Канадой.

Вот чего сборная России, к сожалению, в этот раз точно не смогла сделать, так это размять финский защитный сгусток у своих ворот, едва те к ним прижимались — что 5 на 4, что 6 на 5 в самой концовке: те уперлись, окопались и ни в какую не поддавались. Но опять же, с другой стороны, и тут все делалось по науке и уму: бросали, разводили и снова бросали. Но... снова не везло.

И с кем бы ни сыграли россияне в матче за третье место 26 мая, наверняка сказать можно одно: во-первых, в успехе тренерской мысли сомневаться не приходится, а во-вторых, лимит невезения выбран. И потому при прочих равных бронзовые медали просто обязаны быть у нас на шее.