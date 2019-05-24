ЧМ-2019 по хоккею: Россия в полуфинале. Курс на Канаду?

Обозреватель Sobesednik.ru — о победе сборной России над США 4:3 в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею — 2019.

Главный тренер россиян Илья Воробьев, отвечая на вопросы журналистов, на тот момент еще не знал, что россияне будут играть в полуфинале с Финляндией, но подчеркнул: ему все равно, с кем. Кажется, эта равнодушная, но абсолютная уверенность так и сквозила в игре его команды. Начали — сразу забили! Пропустили? Забьем еще! Опять пропустили? Еще раз увеличим преимущество! Залетело в самом конце? Ну ничего; еще забить, может, не забьем, но просто отобьемся.

Во втором периоде даже при остром счете 2:1 играли с американцами на равных, чередуя с соперником затяжные и не очень атаки, порой даже очевидно проигрывая тому в движении…Казалось, сейчас-то эта Красная машина впервые за турнир хотя бы покашляет на своем полном ходу — ан нет, все равно никакой нервозности и паники. Словно не глядя на табло и не чувствуя, как в иных триллерах, ледяное дыхание врага у самой шеи, россияне, кажется, ни разу даже в мыслях не дрогнули, не бросились, очертя голову, что раньше называлось, «спасать Россию».

Воробьев скромно отмахивается: «Главное, что выиграли. А как — уже неважно». Но они даже под мощнейшим ментальным прессом играли как играли, четко выполняя план; продолжали кто — пахать, кто — творить, затаскивая шайбы в чужую зону и поодиночке, и вдвоем, и выводя партнера к воротам дальним пасом из своей зоны. Не плели лишних и ненужных розыгрышей, и когда шайба хоть и доходила до ворот, но никак не шла в них (столько выходов «два в одного» за матч давно не припоминается), не психовали и не жадничали. Верный признак полного контроля — что над игрой, что над игроками.

И, конечно, это именно оттуда же та какая-то фантастическая, бьющая через край уверенность в себе, с которой наши хоккеисты уже в самой концовке все пытались попасть по пустым воротам: рисковали, казалось, но бросали и бросали, ничего не боясь и зарабатывая пробросы. С такой же настойчивой уверенностью в параллельном полуфинале сборная Канады, уступая швейцарцам, отыгралась за три десятых секунды до финальной было сирены! А затем еще и вырвала победу в овертайме. Но даже такой вопрос о потенциальных соперниках на следующих стадиях турнира нам, кажется — не вопрос...