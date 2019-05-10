Уже хороша! Россияне начали ЧМ-2019 с победы

Обозреватель Sobesednik.ru — о стартовом матче сборной России на ЧМ-2019 по хоккею против команды Норвегии (5:2).

Евгений Малкин, комментируя во время флеш-интервью свое взаимодействие с Евгением Дадоновым, которому он отдал две результативные передачи, случайно ли, намеренно ли, но совершенно точно описал происходящее: «как на тренировке». Стартовый матч россиян действительно изрядно походил на тренировку; и не только по типичному штампу о банальной разнице в классе команд и исполнителей, но и потому, что нашим действительно следовало потренировать, а заодно и наглядно показать все, что они должны здесь суметь. Особенно после прошлогодней неудачи на Чемпионате мира. Особенно с учетом выданных авансов как сильнейшей сборной России последних лет. Особенно после двух апрельских поражений на Чешских играх: те воспринимались несколько настороженно, если не сказать удивительно.

Но тревога, конечно, пока преждевременна. По сути все, что следовало, команда Ильи Воробьева отработала, можно сказать, уже за первый период. Большинство — сразу гол; меньшинство — а один Александр Барабанов не дает троим норвежцам вывести шайбу из зоны. Нужен высокий прессинг — можем; да так, что соперник проводит без смены столько времени, что уже спотыкается от усталости. Хотите открытую игру — и вратарь Андрей Василевский в деле и надежен; а пропущенные голы — не его вина, конечно.

И правы были режиссеры трансляции: они вроде бы ошиблись, на мгновение показав после первого гола счет 2:0, но пророчески — второй не заставил себя ждать. И вообще к первому перерыву могло быть уже и 3:0, если бы у пустого угла не сошла с крюка Михаила Григоренко после передачи того самого Малкина шайба.

Да, узрели мы и не столь радостные отрезки: когда норвежцы регулярно резали нашу зону поперечными передачами; когда наши чудили непозволительными ошибками что в передачах, что в своих же ногах; когда просыпали соперника прямо у своих ворот… Но смазанная концовка и проигранный третий период пусть будут словно своевременный совет и напоминание, что, как говорилось в рекламе, не все йогурты одинаково полезны. В сухом же остатке первое впечатление от игры нашей команды, точь-в-точь как от первой отечественной клубники на рынке в мае: на каких-то прилавках еще не всегда спелая, у кого-то еще не вполне вкусная, но в целом уже созрела; не без изъянов, но даже такая — уже хороша!

Следующий матч на ЧМ-2019 по хоккею россияне проведут 12 мая; их соперником станет сборная Австрии.