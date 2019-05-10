"Матч ТВ" опубликовал расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею

83-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой стартует в Словакии 10 мая.
Комментировать его игры из Словакии для «Матч ТВ» будут Роман Скворцов, Кирилл Корнилов, Денис Казанский и бывший защитник сборной России, участник трех чемпионатов мира Александр Хаванов. В московской студии комментировать трансляции будут Олег Мосалев, Дмитрий Федоров, Владимир Гучек и Артем Батрак.
Федеральный «Матч ТВ» покажет прямые трансляции поединков с участием сборной России 12, 15 и 18 мая:
10 мая
«Матч ТВ» и «Матч! Игра» 17:05 Финляндия — Канада
«Матч ТВ» 21:05 Чехия — Швеция
«Матч! Игра» 21:05 США — Словакия
11 мая
«Матч ТВ» 13:05 Швейцария — Италия
«Матч! Игра» 13:05 Дания — Франция
«Матч! Игра» 17:05 Латвия — Австрия
«Матч ТВ» 21:05 Словакия — Финляндия
«Матч! Игра» 21:05 Норвегия — Чехия
12 мая
«Матч ТВ» 13:05 Россия — Австрия
«Матч! Игра» 13:05 США — Франция
«Матч! Игра» 17:05 Италия — Швеция
«Матч ТВ» 21:05 Великобритания — Канада
«Матч! Игра» 21:05 Латвия — Швейцария
13 мая
«Матч ТВ» 17:05 США — Финляндия
«Матч ТВ» 21:05 Словакия — Канада
14 мая
«Матч ТВ» 17:05 Италия — Латвия
«Матч ТВ» 21:05 Германия — Франция
15 мая
«Матч ТВ» 21:05 Россия — Италия
16 мая
«Матч ТВ» 17:05 Канада — Франция
«Матч ТВ» 21:05 Чехия — Латвия
17 мая
«Матч ТВ» 17:05 Франция — Словакия
18 мая
«Матч ТВ» 13:05 Россия — Латвия
«Матч ТВ» 17:05 Канада — Германия
19 мая
«Матч ТВ» 17:05 Германия — США
«Матч ТВ» 21:05 Франция — Финляндия