"Матч ТВ" опубликовал расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею

83-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой стартует в Словакии 10 мая.

Комментировать его игры из Словакии для «Матч ТВ» будут Роман Скворцов, Кирилл Корнилов, Денис Казанский и бывший защитник сборной России, участник трех чемпионатов мира Александр Хаванов. В московской студии комментировать трансляции будут Олег Мосалев, Дмитрий Федоров, Владимир Гучек и Артем Батрак.

Федеральный «Матч ТВ» покажет прямые трансляции поединков с участием сборной России 12, 15 и 18 мая:

10 мая

«Матч ТВ» и «Матч! Игра» 17:05 Финляндия — Канада

«Матч ТВ» 21:05 Чехия — Швеция

«Матч! Игра» 21:05 США — Словакия

11 мая

«Матч ТВ» 13:05 Швейцария — Италия

«Матч! Игра» 13:05 Дания — Франция

«Матч! Игра» 17:05 Латвия — Австрия

«Матч ТВ» 21:05 Словакия — Финляндия

«Матч! Игра» 21:05 Норвегия — Чехия

12 мая

«Матч ТВ» 13:05 Россия — Австрия

«Матч! Игра» 13:05 США — Франция

«Матч! Игра» 17:05 Италия — Швеция

«Матч ТВ» 21:05 Великобритания — Канада

«Матч! Игра» 21:05 Латвия — Швейцария

13 мая

«Матч ТВ» 17:05 США — Финляндия

«Матч ТВ» 21:05 Словакия — Канада

14 мая

«Матч ТВ» 17:05 Италия — Латвия

«Матч ТВ» 21:05 Германия — Франция

15 мая

«Матч ТВ» 21:05 Россия — Италия

16 мая

«Матч ТВ» 17:05 Канада — Франция

«Матч ТВ» 21:05 Чехия — Латвия

17 мая

«Матч ТВ» 17:05 Франция — Словакия

18 мая

«Матч ТВ» 13:05 Россия — Латвия

«Матч ТВ» 17:05 Канада — Германия

19 мая

«Матч ТВ» 17:05 Германия — США

«Матч ТВ» 21:05 Франция — Финляндия