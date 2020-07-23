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Манижа открыла фонд помощи мигранткам, пострадавшим от домашнего насилия

Работа фонда началась под лозунгом «Чувство дома приходит в безопасности»

Фото: Instagram Манижи

Манижа Сангин

Певица, представительница России на конкурсе «Евровидение-2021» Манижа учредила фонд Silsila. Его задача — оказывать бесплатную помощь в ситуации домашнего насилия мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур в России.

В справочной информации о фонде уточняется, что информационную, правовую и психологическую помощь может получить любая женщина вне зависимости от гражданства и национальности. 

Ранее правозащитники отмечали, что часто помогающие организации требуют от клиенток документы, подтверждающие гражданский статус, что ограничивает доступ к услугам.

Кроме непосредственной помощи женщинам, пострадавшим от насилия, фонд намерен заниматься политическими задачами: собирать данные для выводов о важности борьбы с домашним насилием, доказывать это госорганам, способствовать изменению системы госпомощи женщинам в кризисных условиях и менять формы реагирования правоохранителей на кейсы с партнёрским абьюзом.

Фонд начал работу под лозунгом «Чувство дома приходит в безопасности».

  • Манижа Сангин стала известная широким массам после того, как представила Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Русская женщина». Из-за национальной принадлежности против артистки поднялась волна речей ненависти. Запись Манижи стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения среди всех конкурсантов текущего года, но в финале певица заняла девятое место.
  • Напомним, ранее Совет Федерации ранее сообщил, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия так и не будут вносить в Госдуму в текущей сессии. Документ находится в работе с 2019 года.
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