Манижа открыла фонд помощи мигранткам, пострадавшим от домашнего насилия

Певица, представительница России на конкурсе «Евровидение-2021» Манижа учредила фонд Silsila. Его задача — оказывать бесплатную помощь в ситуации домашнего насилия мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур в России.

В справочной информации о фонде уточняется, что информационную, правовую и психологическую помощь может получить любая женщина вне зависимости от гражданства и национальности.

Ранее правозащитники отмечали, что часто помогающие организации требуют от клиенток документы, подтверждающие гражданский статус, что ограничивает доступ к услугам.

Кроме непосредственной помощи женщинам, пострадавшим от насилия, фонд намерен заниматься политическими задачами: собирать данные для выводов о важности борьбы с домашним насилием, доказывать это госорганам, способствовать изменению системы госпомощи женщинам в кризисных условиях и менять формы реагирования правоохранителей на кейсы с партнёрским абьюзом.

Фонд начал работу под лозунгом «Чувство дома приходит в безопасности».