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В 46 из 185 кризисных центров в РФ клиенткам, пострадавшим от домашнего насилия, хамили сотрудники

НКО провела исследовательский эксперимент, позвонив под видом жертвы в российские центры для жертв абьюза

Фото: «Насилию.нет» (НКО-иноагент)

Заместительница директора «Насилию.нет» (НКО признана Минюстом иностранным агентом) Диана Барсегян призвала кризисные центры для пострадавших от домашнего насилия активно взаимодействовать друг с другом обмениваться опытом.

«Такие дела» опубликовали некоторые результаты экспериментального исследования, которое провёл центр «Насилию.нет». Под видом клиентки, столкнувшейся с семейным насилием, сотрудница позвонила в 185 кризисных центров по России, попросив о помощи.

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В 44 центрах пострадавшей не смогли помочь или перенаправить к другому сервису. В 46 центрах девушка вовсе столкнулась с грубым обращением.

Например, в одном из центров клиентке так прокомментировали её проблему:

«Вы, скорее всего, сделали что-то не так и спровоцировали его на насилие, нельзя снимать с себя ответственность. Позвоните молодому человеку и спросите, что вы сделали не так». 

По другому номеру клиентка услышала такой ответ по ситуации с насилием со стороны отца:

«Единоразовая пощёчина от отца — это проявление заботы. Ситуация, конечно, не очень, но войди в положение родителей».

В «Насилию.нет» отмечают, что среди кризисных центров много государственных учреждений, которые вынуждены собирать от клиенток массу документов, чтобы оказать помощь, а некоторые центры работают только с теми женщинами, что имеют детей или вынашивают ребёнка.

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