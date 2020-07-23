В 46 из 185 кризисных центров в РФ клиенткам, пострадавшим от домашнего насилия, хамили сотрудники

Заместительница директора «Насилию.нет» (НКО признана Минюстом иностранным агентом) Диана Барсегян призвала кризисные центры для пострадавших от домашнего насилия активно взаимодействовать друг с другом обмениваться опытом.

«Такие дела» опубликовали некоторые результаты экспериментального исследования, которое провёл центр «Насилию.нет». Под видом клиентки, столкнувшейся с семейным насилием, сотрудница позвонила в 185 кризисных центров по России, попросив о помощи.

25 ноября в 180 странах мира ежегодно отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

В 44 центрах пострадавшей не смогли помочь или перенаправить к другому сервису. В 46 центрах девушка вовсе столкнулась с грубым обращением.

Например, в одном из центров клиентке так прокомментировали её проблему:

«Вы, скорее всего, сделали что-то не так и спровоцировали его на насилие, нельзя снимать с себя ответственность. Позвоните молодому человеку и спросите, что вы сделали не так».

По другому номеру клиентка услышала такой ответ по ситуации с насилием со стороны отца:

«Единоразовая пощёчина от отца — это проявление заботы. Ситуация, конечно, не очень, но войди в положение родителей».

В «Насилию.нет» отмечают, что среди кризисных центров много государственных учреждений, которые вынуждены собирать от клиенток массу документов, чтобы оказать помощь, а некоторые центры работают только с теми женщинами, что имеют детей или вынашивают ребёнка.