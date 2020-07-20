Правозащитница опасается за закон о домашнем насилии из-за включения Милонова в комитет по делам семьи

Правозащитница и участница выборов в Госдуму VIII созыва Алена Попова выразила обеспокоенность из-за включения единоросса Виталия Милонова в комитет по делам женщин, семьи и детей.

Поскольку Госдуму покинула Оксана Пушкина, которая лоббировала проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, Алена Попова опасается, что известный сексистской риторикой Виталий Милонов может осложнить движение документа внутри нижнего парламента.

Правозащитники снова окажутся в ситуации, в которой находились семь лет назад, когда у закона против домашнего насилия не было ни одного сторонника в числе законодателей.

Всю надежду Попова возлагает на Валентину Матвиенко, которая, вероятнее всего, будет вносить законопроект в Госдуму.

«Пока ясно, что закон будет кастрированным. Оттуда убраны виды насилия, – пишет Попова в своем телеграм-канале. – Но зато вернули термин "преследование". Вопрос, как все это обрамлено в слова. Мы не видели ещё финального варианта. Как я и говорила, никого из нас нет в Госдуме, а потому борьбу теперь нам вести не такую, как 5 лет этих (в ГД была Оксана Пушкина, бьющаяся с нами за закон), а такую, как 7 лет назад. Тогда именно сенатор Беляков и депутат Мурзабаева только под конец созыва успели внести наш закон».

Алена Попова на прошедших выборах боролась за депутатский мандат в том же округе, где вел кампанию эрудит Анатолий Вассерман из «команды мэра». Так называемое «Умное голосование» от команды Навального отказалось поддержать Попову на этом округе.