Кандидатка Попова обвинила Вассермана в агитации среди школьников

Кандидатка в депутаты Государственной Думы по 205 Преображенскому округу феминистка Алена Попова обратила внимание на ход предвыборной кампании своего конкурента по электоральной территории – журналиста Анатолия Вассермана.

Напомним, Вассерман идет на выборы как самовыдвиженец, хотя Попова неоднократно обращала внимание на источники, вкладывающиеся в его кампанию.

Теперь правозащитница и политик обратила внимание на «образовательную деятельность» журналиста Вассермана. В школе №444 он провел некий урок, на котором рассказывал школьникам про Государственную Думу.

«Агитация среди детей запрещена. Но только не для "самовыдвиженца" Анатолия Вассермана. Директор школы 444 в своем инстаграме хвалится тем, что кандидат в депутаты "читает лекцию" старшеклассникам», – комментирует публикацию в соцсетях Алена Попова.

«Интересно, у кого-то еще остаются вопросы относительно неангажированности Вассермана? Кого еще наши школы могут пригласить, как не провластного кандидата? Именно сотрудники школ чаще других жалуются на то, что им спускают указания по голосованию, а потом требуют подтверждения в виде фото»

, – пишет участница грядущих выборов в личном телеграм-канале.

Ранее Алена Попова обращалась в Следственный комитет с заявлением о попытке поджога ее автомобиля.