Попова обратила внимание на транши по 8 млн на предвыборную кампанию Вассермана

Кандидатка в депутаты Госдумы по 205 Преображенскому округу Алена Попова опубликовала на личной странице в Facebook пост про своего соперника на грядущих выборах – Анатолия Вассермана.

Попова нашла противоречия в словах Вассермана, которые он произносил на интервью «Би-би-си», говоря о финансировании своей предвыборной кампании: «У меня было несколько крупных рекламных контрактов и в прошлом году, и в первой половине этого - естественно, я не все проел. Своих личных внес в кампанию пару миллионов». Также он упомянул о нескольких спонсорах, но не стал называть их имен.

«Данные о поступления на избирательный счет открыты – каждый может проверить: прекрасно видны транши по 8 миллионов от 4 НКО: "Активное долголетие", "Диалог поколений", "Перспектива" и "Доброе дело"», – пишет Попова, указывая на то, что все эти структуры «промэрские».

Интересной ей показалась и сумма в 8 миллионов рублей, которая «по случайному совпадению» такая же, как и у «независимого кандидата», мужа Скабеевой Евгения Попова.

«Когда в агитках пишут "независимый кандидат" - это волшебно, конечно. Если Вассерман изберется, то никто не сомневается, в какую фракцию он войдет и за какие законы будет голосовать этот убежденный сталинист. Под Вассермана в округе не выставили своих кандидатов ни ЕР, ни СР»

, – заключает Алена Попова.