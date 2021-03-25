"Противно на него смотреть": россияне не поверили оправданиям мужа Скабеевой о недвижимости

Жизнь российских журналистов и телеведущих, которых в оппозиционной среде называют «карманными пропагандистами Кремля» – штука весьма обеспеченная, если не сказать богатая и роскошная. Подтверждением тому стало новое расследование сторонников Алексея Навального Марии Певчих и Георгия Албурова об одной из самых узнаваемых семей на федеральном телевидении.

Речь о телеведущих Евгении Попове и Ольге Скабеевой, которым, как выяснили авторы расследования, принадлежит элитная недвижимость общей стоимостью около 300 миллионов рублей.

История эта выглядит во многом не новой, ранее уже появлялись публикации, в которых рассказывалось об элитной, в том числе зарубежной, недвижимости ряда ведущих федеральных каналов. Зато выглядит она весьма показательной.

К примеру, если присмотреться к оправданиям самого Попова, называющего публикацию соратников Навального «фуфлом и выдумкой», но реагирующего на неё так, словно они достали из его старого шкафа далеко не самые чистые трусы, и носятся с ними по подъезду, показывая соседям. После выхода ролика, который всего за день с момента публикации набрал уже более 1,6 миллионов просмотров, телеведущий начал охотно появляться в оппозиционных медиа с оправданиями.

Так, в эфирах «Эха» и «Дождя» Попов решил свести всю историю к довольно простым и не совсем убедительным, как показалось журналистам, оправданиям. Он, к примеру, отметил, что авторы расследования «забыли упомянуть» о том, что его и его супруги Ольги Скабеевой недвижимость взята в ипотеку.

Также, по словам телеведущего, стоимость, о которой говорят Албуров и Певчих, «завышена в разы». И вообще, журналист утверждает, что данные об этой недвижимости не скрывал и даже внёс их в декларацию при подаче документов в Центризбирком как кандидата в депутаты Государственной думы.

«Да, у меня есть ипотечные кредиты, недвижимость, я подал декларации в ЦИК, где все указывается до копейки. Но эти ребятки все передёрнули, сделав меня каким-то падишахом», – заявил он.

В ответ на это Мария Певчих добавила, что для покупки такой недвижимости Попову и Скабеевой сначала нужно было бы внести около 50 миллионов первого взноса, а после ежемесячно выплачивать банку примерно 2 миллиона рублей платежей. Это, по её словам, не совсем соотносится с зарплатами корреспондентов, пусть и федеральных каналов.