"Противно на него смотреть": россияне не поверили оправданиям мужа Скабеевой о недвижимости
Накал страстей дошёл до того, что супруге и коллеге Евгения Попова даже напомнили о "сливном бачке"
Жизнь российских журналистов и телеведущих, которых в оппозиционной среде называют «карманными пропагандистами Кремля» – штука весьма обеспеченная, если не сказать богатая и роскошная. Подтверждением тому стало новое расследование сторонников Алексея Навального Марии Певчих и Георгия Албурова об одной из самых узнаваемых семей на федеральном телевидении.
Речь о телеведущих Евгении Попове и Ольге Скабеевой, которым, как выяснили авторы расследования, принадлежит элитная недвижимость общей стоимостью около 300 миллионов рублей.
История эта выглядит во многом не новой, ранее уже появлялись публикации, в которых рассказывалось об элитной, в том числе зарубежной, недвижимости ряда ведущих федеральных каналов. Зато выглядит она весьма показательной.
К примеру, если присмотреться к оправданиям самого Попова, называющего публикацию соратников Навального «фуфлом и выдумкой», но реагирующего на неё так, словно они достали из его старого шкафа далеко не самые чистые трусы, и носятся с ними по подъезду, показывая соседям. После выхода ролика, который всего за день с момента публикации набрал уже более 1,6 миллионов просмотров, телеведущий начал охотно появляться в оппозиционных медиа с оправданиями.
Так, в эфирах «Эха» и «Дождя» Попов решил свести всю историю к довольно простым и не совсем убедительным, как показалось журналистам, оправданиям. Он, к примеру, отметил, что авторы расследования «забыли упомянуть» о том, что его и его супруги Ольги Скабеевой недвижимость взята в ипотеку.
Также, по словам телеведущего, стоимость, о которой говорят Албуров и Певчих, «завышена в разы». И вообще, журналист утверждает, что данные об этой недвижимости не скрывал и даже внёс их в декларацию при подаче документов в Центризбирком как кандидата в депутаты Государственной думы.
«Да, у меня есть ипотечные кредиты, недвижимость, я подал декларации в ЦИК, где все указывается до копейки. Но эти ребятки все передёрнули, сделав меня каким-то падишахом», – заявил он.
В ответ на это Мария Певчих добавила, что для покупки такой недвижимости Попову и Скабеевой сначала нужно было бы внести около 50 миллионов первого взноса, а после ежемесячно выплачивать банку примерно 2 миллиона рублей платежей. Это, по её словам, не совсем соотносится с зарплатами корреспондентов, пусть и федеральных каналов.
Россияне оправданиям Попова тоже верят не совсем охотно. Придётся отбросить комментарии, которые они оставили в сети микроблогов Twitter под «оправдательными» постами телеведущего, поскольку они несут ярко выраженный непечатный характер.
Однако в других социальных сетях, к примеру, «ВКонтакте», под соответствующими публикациями появилось немало комментариев, в которых граждане откровенно полощут телеведущего за роскошную недвижимость и «работу на власть». Кроме того, накал страстей дошёл до такой степени, что супруге и коллеге Попова Скабеевой даже напомнили о «сливном бачке», – именно так журналистку в своё время обозвали её украинские коллеги на полях ПАСЕ.
«Единая Россия должна быть запрещена у нас в стране, а ВГТРК нужно закрыть за разжигание ненависти!»
«Деньги налогоплательщиков уходят на содержание пропагандистов Кремля!»
«Самоуверенный чувак, оформил ипотеку на 300 миллионов рублей».
«Ну какая ипотека?! Они привыкли всех за дегенератов считать, только вот тут такое дело, что Мария и Георгий приводили данные из выписок Росреестра и каждый хоть кто мало-мальски сталкивался с этим знает, что там же указаны обременения в виде залога. Банк, предоставляя ипотечный кредит, объект недвижимости оставляет в залоге».
«Даже соврать грамотно нет масла в голове».
«Представляете, сколько там сливных бачков в этих квартирах?»
«Если эти вонючки берут ипотеку на такую огромную сумму, значит они рассчитывают работать ещё, как минимум, 20 лет? Это что, столько Путин будет у власти?»
«Примечательно, трусишка Попов не захотел вступать в прямой диалог с Певчих. Видно, какой он был агрессивный. Его это расследование знатно взбесило. В конце интервью у него лицо красным цветом стало, перенервничал. Помимо агрессивного тона у Попова в словарном запасе такие слова как «упырь, свихнуться, фуфло, хрень» и прочие ругательства. Очень достойно ведущего госканала, а тем более кандидата в ГосДуму. Парень видимо рос в подворотне, такой блатной жаргон, так много гонора, было противно на него смотреть», – пишут россияне.
Теги: #ФБК, #Навальный
Рубрика: Общество