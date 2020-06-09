"Киксует и ёрзает на заднице": Ройзман высмеял оправдания Попова о недвижимости на сотни миллионов

Пропаганда федерального уровня – дело прибыльное, и в этом, пожалуй, мало кто сомневается. Вспомнить хотя бы многочисленные разговоры о доме на озере Комо в Италии, которым якобы владеет известный телеведущий Владимир Соловьёв. Однако, как оказалось, Владимир Рудольфович не единственный проводник кремлёвских нарративов в массы с тягой к дорогой недвижимости. Не отстают и некоторые его коллеги.

Так, известные российские журналисты и ведущие политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов владеют недвижимостью в Москве, которая оценивается в 300 миллионов рублей. Такие данные приводятся в расследовании соратников оппозиционера Алексея Навального Марии Певчих и Георгия Албурова.

Как выяснили авторы расследования, семейной паре Попова и Скабеевой принадлежат две московские квартиры. Первая площадью 105 квадратных метров оценивается в 45 миллионов рублей.

Вторая расположена в жилом комплексе «ВТБ Арена Парк» всего в нескольких минутах от студии ВГТРК. Площадь этой квартиры составляет 170 метров квадратных, а её стоимость значительно выше – около 130 миллионов рублей, согласно оценкам экспертов.

«В квартире 4 санузла, три спальни и замечательный вид на парк и стадион Динамо», – говорится в расследовании.

Более того, как оказалось, в том же жилом комплексе Скабеева и Попов владеют ещё и нежилой недвижимостью – помещением на первом этаже с отдельным входом и площадью 180 кв. м. Оно также оценивается в 130 миллионов рублей.

Примечательно, что Евгений Попов, ранее игнорировавший эфиры «Эха» или «Дождя», после публикации расследования сторонников Навального в этих эфирах начал охотно появляться и, как считают многие эксперты, неумело оправдывался.

Журналист, к примеру, отмечает, что данные о недвижимости он внёс в декларацию, поданную им в Центризбирком, поэтому, дескать, секрета из этого имущества никто не делал. Кроме того, Попов подчёркивает, что куплено это все в ипотеку.

В противовес этому озвучивается мнение о том, что если бы телеведущему нечего было скрывать, то и его спешного появления в эфирах, посвящённых расследованию, тоже не было бы. Более того, аргументация его оппонентов – авторов расследования – выглядит для многих несколько более солидной и убедительной.

К примеру, как считает известный российский политик и общественник Евгений Ройзман, публикация расследования о дорогой недвижимости Попова и Скабеевой – «сильный ход». Причём, наибольшее внимание, по его словам, на себя обращает неспособность Попова вести прямую полемику с оппонентами в эфирах за пределами привычной ему студии, где он может делать с собеседниками, что пожелает.

«Сильный ход, и весьма неожиданный, откровенно забили гол. Все эти пропагандисты, которые очень дерзкие и за словом в карман в эфире не лезут, внезапно в прямой полемике начали киксовать, ёрзать на заднице и все, что из этого следует. Они просто не привыкли к настоящей, открытой и конкурентной прямой полемике. Ведь в рамках своей программы они могут в любой момент выключать микрофоны у своих оппонентов, там у них есть операторы, режиссёры, суфлёры, но к ведению прямой полемики они не способны.

На самом деле, если Попов полез в выборы и хочет стать депутатом Государственной думы, ему следует быть готовым к тому, что любой человек может ему задать вопрос: "Откуда у вас недвижимости на 300 миллионов?" Попову следует понять, что он находится в точно таком же положении, как и остальные, его просто взяли за ухо и вытащили на свет Божий. И пусть теперь попытается объяснить, но пока он ничего внятного не сказал», – отметил Ройзман в эфире YouTube-канала «Эхо Москвы».