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Одна из соавторов закона о домашнем насилии стала кандидатом в депутаты Госдумы

Алёна Попова начала кампанию по сбору средств на предвыборную агитацию после получения корочки кандидаты в депутаты

Фото: Telegram-канал Алены Поповой

Алена Попова (в центре)

Политик и одна из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова сообщила в Telegram-канале, что официально стала кандидатом в депутаты Госдумы на грядущих выборах. 

Ее округ – Преображенский. В Москве в него входят девять районов. Сейчас она объявила сбор в фонд предвыборной кампании. В планах команды Поповой собрать 30 миллионов рублей из законом установленного предела в 40 миллионов для политической агитации.

«Меня зовут Алёна Попова, я кандидат в депутаты, мне 38 лет, я сплю по 3 часа в сутки и верю, что я не зря пришла на арену цирка под названием выборы»

, – написала политик в своем новом статусе.

Алена Попова в Госдуме, кроме борьбы за принятие закона о предупреждении домашнего насилия, обещает «биться за отмену мерзкого закона Димы Яковлева», а также добиваться снятия метки с центра «Насилию.нет», что был признан Минюстом иностранным агентом. Вместе с тем она хотела бы добиться простого способа отзыва депутатов из Госдумы в случае, если они, дословно, «неработни».

«Мне очень важно, нам многим важно, не проиграть эту битву. Это не только выборы в Средневековье, это-наш шанс влиять на законы, которого не было давно»

, – пишет Попова.

  • Алена Попова – выпускница факультета журналистики МГУ с красным дипломом. На федеральных каналах неоднократно выступала в поддержку прав женщин и против домашнего насилия. Активно участвовала в протестах на Болотной площади и на Сахарова. В 2011 году выступала кандидатом в депутаты Госдумы от Новосибирской области.
  • На грядущих выборах Попова участвует под эгидой партии «Яблоко».
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