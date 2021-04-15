Крашенинников: Закон о домашнем насилии осенью примет новый состав Думы

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон о домашнем насилии, вероятно, будет принят уже после выборов осенью этого года: «Нам не надо дров ломать, мы уже наломали», — добавил он. Над законом работают уже много лет, осенью 2019 года его даже пытались внести на рассмотрение, но в начале 2020 года его отложили ради принятия поправок к Конституции, но даже после этого документ пропал из фокуса общественного обсуждения. Судя по словам депутата, его планируют вынести на повестку предвыборной кампании.

Объясняя свою позицию, Крашенинников особо отметил, что новый законопроект не должен «привести к ювенальной юстиции». Также он предостерег от решения вопроса насилия внутри семьи в рамках уголовного кодекса. «Нужно решать вопросы с помощью семейного законодательства, процессуального законодательства, гражданского. Делать упор только на Уголовный кодекс — немыслимо...» — приводит его слова «Интерфакс».

В 2017 году Госдума, а затем и президент Владимир Путин сочли нужным декриминализовать домашнее насилие, переведя его из уголовного кодекса в административный. После этого многие правозащитники и законодатели неоднократно требовали защитить жертв домашних тиранов. Просьбы прояснить методы борьбы с домашним насилием поступали России даже от Европейского суда по правам человека. В одном из предложений, составленном на базе СПЧ при Михаиле Федотове, законопроект о домашнем насилии представлял целый комплекс мер, от введения ограничительных ордеров для агрессоров до создания центров помощи для жертв насилия и их детей, однако Госдума не согласовала это.

Неделю назад Конституционный суд заявил, что одна из статей УК РФ, введенная в законодательство в рамках декриминализации домашнего абьюза, противоречит Основному закону.