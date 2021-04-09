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Конституционный суд обязал законодателей защитить жертв домашнего насилия

Общество
15:42, 09 апреля 2021

Конституционный суд обязал законодателей защитить жертв домашнего насилия
Global Look Press
Global Look Press

Конституционный суд (КС) России признал статью 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» несоответствующей Конституции и обязал законодателей изменить норму. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда. 

Согласно решению КС, данная статья не соответствует Конституции РФ потому, что «она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость».

По действующему законодательству, за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, виновному в первый раз назначается штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток. 

Если история повторяется, то виновника должны судить уже в уголовном порядке с максимальным наказанием арест на срок до трех месяцев.

Тому, у кого есть неснятая и непогашенная судимость по статье 116.1 УК, но кто не привлекался к административной ответственности за нанесение побоев больше года, вновь грозит максимум 15 суток.

До внесения изменений в УК РФ, согласно постановлению СК, действующая редакция статьи 116.1 УК РФ остается в силе.

«Разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к разрешению конфликтов насилием», – пояснили в пресс-службе КС.

Ранее в Конституционный суд обратилась Людмила Сакова, жительница села Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Она трижды подвергалась избиениям со стороны своего брата Геннадия Сакова. При этом из-за данной статьи за последний эпизод он получил меньшее наказание, чем за второй.

Рубрика: Общество

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