Конституционный суд обязал законодателей защитить жертв домашнего насилия

Конституционный суд (КС) России признал статью 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» несоответствующей Конституции и обязал законодателей изменить норму. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда.

Согласно решению КС, данная статья не соответствует Конституции РФ потому, что «она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость».

По действующему законодательству, за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, виновному в первый раз назначается штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток.

Если история повторяется, то виновника должны судить уже в уголовном порядке с максимальным наказанием арест на срок до трех месяцев.

Тому, у кого есть неснятая и непогашенная судимость по статье 116.1 УК, но кто не привлекался к административной ответственности за нанесение побоев больше года, вновь грозит максимум 15 суток.

До внесения изменений в УК РФ, согласно постановлению СК, действующая редакция статьи 116.1 УК РФ остается в силе.

«Разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к разрешению конфликтов насилием», – пояснили в пресс-службе КС.

Ранее в Конституционный суд обратилась Людмила Сакова, жительница села Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Она трижды подвергалась избиениям со стороны своего брата Геннадия Сакова. При этом из-за данной статьи за последний эпизод он получил меньшее наказание, чем за второй.