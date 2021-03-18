КС проверит законность приравнивания серии одиночных пикетов к митингу

Экоактивистка из Казани Ирина Никифорова попросила Конституционный суд (КС) проверить закон, позволяющий приравнивать серию одиночных пикетов или очереди из них к митингам. Как пишет «КоммерсантЪ», КС жалобу зарегистрировал и в ближайшее время рассмотрит.

По данным «ОВД-Инфо», в 2020 году за одиночный пикет задержали 799 человек — это порядка трети от всех задержанных на 567 акциях (всего было задержано 2435 человек). Отмечается, что если в 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге задержали 157 пикетчиков, то в 2019 — уже 349, а в 2020 — 621.

В 2013 году КС уже проверял законодательство об одиночных пикетах, прийдя к выводу, что их действительно можно счесть митингом, если выполняется ряд требований: «Если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые (или более того — идентичные) наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы».

Аналитик «ОВД-Инфо» Александр Лохмутов обращает внимание, что в действительности суды это игнорируют, подменяя понятия. К примеру, вместо слова «одновременно» они используют «в один период времени», что дает возможность привлекать пикетчиков даже если они выходили с разницей в неделю, сами не зная, что кто-то выходил до них.

При этом, в случае признания таких пикетов массовой акцией, её организаторам может также вменяться статья 20.2 КоАП РФ.

Отмечается, что ЕСПЧ, рассматривая дела о пикетах и отказах властей согласовывать митинги, посоветовал России не расценивать несколько пикетов как массовое мероприятие. Только за ноябрь 2020 года в ЕСПЧ поступило девять новых жалоб на задержания во время одиночного пикетирования.